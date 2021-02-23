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Спад глобальных продаж смартфонов превысил 12%

23 февраля 2021 г., 12:39
Спад глобальных продаж смартфонов превысил 12%

Мировые продажи смартфонов конечным пользователям в четвертом квартале 2020 г. достигли 384,6 млн устройств, — сообщает Gartner. Растущий спрос на 5G-модели и высокий интерес к недорогим аппаратам минимизировали падение рынка и спад составил лишь 5,4% «YoY».

Запуск в продажу iPhone 12 позволил Apple добиться описываемого двузначным числом роста поставок, а также выйти в лидеры рынка, опередив Samsung. Высокую позитивную динамику также продемонстрировали Xiaomi и OPPO.

В целом за 2020 г. продажи смартфонов сократились на 12,5% и не превысили 1,4 млрд аппаратов. Samsung ушла в минус на 12,6%, однако сумела сохранить первую позицию в Тор-5. Помимо слабого спроса в период пандемии COVID-19 на результатах корейского вендора негативно отразилась агрессивная конкуренция со стороны крупных региональных брендов, таких как Xiaomi, OPPO и Vivo. Вследствие действия американских санкций наиболее весомый провал показала Huawei.

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