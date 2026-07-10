Omdia: глобальні поставки ПК у другому кварталі 2026 року скоротилися на 4% на тлі дефіциту компонентів

10 июля 2026 г., 9:35

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Світовий ринок персональних комп'ютерів зафіксував помітне охолодження. Згідно з останнім дослідженням аналітичної компанії Omdia, глобальні поставки настільних ПК, ноутбуків та робочих станцій у другому кварталі 2026 року скоротилися на 3,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 65,7 млн одиниць. Найбільше просідання продемонстрував сегмент ноутбуків (включно з мобільними робочими станціями) - їхні відвантаження впали на 4,2% до 51,7 млн штук. Сегмент десктопів виявився стійкішим: поставки настільних систем і стаціонарних робочих станцій знизилися лише на 1,3%, зафіксувавшись на позначці 13,9 млн одиниць.

Різке подорожчання оперативної пам'яті та накопичувачів у першому кварталі року безпосередньо вплинуло на фінальну вартість комп'ютерів у другому кварталі. За словами провідного аналітика Omdia Бена Є (Ben Yeh), це змусило багатьох споживачів та ІТ-директорів компаній перенести заплановані покупки на початок року, щоб встигнути до чергової хвилі зростання цін. Хоча загальні обсяги продажів поки тримаються на стабільному рівні, ризик подальшого падіння ринку є досить високим. Головним тригером для обговорень на ринку стало нещодавнє рішення корпорації Apple підвищити ціни на всю лінійку MacBook. Проте інші виробники ПК почали планомірно піднімати цінники ще наприкінці четвертого кварталу 2025 року і продовжують коригувати їх щоквартально. У порівнянних продуктових лінійках вартість комп'ютерної техніки злетіла на 20–40% відносно аналогічного періоду минулого року.

Експерти Omdia прогнозують, що хоча темпи подорожчання пам'яті та SSD у другому півріччі 2026 року помітно сповільняться, роздрібні ціни на ПК все одно відображатимуть наслідки весняної інфляції компонентів. Крім пам'яті, дорожчають й інші важливі деталі, такі як багатошарові керамічні конденсатори (MLCC) та друковані плати (PCB). Попри це, вендори змушені перекладати фінансовий тиск на гаманці кінцевих покупців, що суттєво послабить споживчий попит у найближчі місяці.

У рейтингу світових виробників перше місце впевнено утримує Lenovo з часткою ринку 25%. Компанія відвантажила 16,6 млн одиниць, продемонструвавши незначне зниження поставок на 2%.

На другій позиції опинилася компанія HP, чиї обсяги відвантажень впали на 9% у річному обчисленні та склали 13,0 млн одиниць.

Третє місце посіла корпорація Dell, яка виявила неабияку стійкість в умовах дефіциту компонентів і поставила 9,3 млн систем, що гарантувало їй 14% світового ринку.

Компанія Apple продемонструвала найпотужнішу динаміку зростання серед топвиробників: завдяки успішному релізу нового MacBook Neo та високому базовому попиту вона наростила поставки до 7,3 млн одиниць, збільшивши свою ринкову частку на 2 відсоткові пункти порівняно з минулим роком.

Замикає п'ятірку лідерів бренд Asus із результатом у 5 млн відвантажених комп'ютерів, що практично повторює показники минулого року.

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