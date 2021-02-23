Квартальный оборот Palo Alto Networks впервые превысил 1 млрд долл.

23 февраля 2021 г., 13:28

Компаания Palo Alto Networks представила финансовые результаты за второй квартал своего финансового года.



Прибыль производителя решения для ИТ-безопасности составила 1,55 доллара на акцию при выручке в 1 млрд долл., что оказалось на 25% больше, чем год назад. Это заметно превзошло прогнозы Уолл-стрит - в 1,43 доллара на акцию при продажах в 985,68 миллиона долларов.



Palo Alto Networks также сообщила, что во втором квартале заказы выросли на 22% по сравнению с прошлым годом до 1,2 млрд долл.



«Такие события, как атака SolarStorm, лишь усиливают важность кибербезопасности, и наша компания имеет все возможности для защиты клиентов с помощью лучших в своем классе решений. Наша стратегия трех платформ - SASE, Cloud и AI- приносит свои плоды», заявил глава Palo Alto Networks Никеш Арора (Nikesh Arora).

Компания планирует, что по итогам следующего квартала выручку должна составить 1,05-1,06 млрд долл., а за весь 2021 финансовый год не менее 5,13-518 млрд долл.

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