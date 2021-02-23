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Eaton приобретает Tripp Lite за 1,65 млрд. долл

23 февраля 2021 г., 11:56
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Eaton приобретает Tripp Lite за 1,65 млрд. долл

Компания-поставщик энергорешений Eaton сообщила о подписании соглашения с Tripp Lite о поглощении последней.

Как сообщается, в рамках объявленной сделки , Eaton выплатит 1,65 млрд долл., что примерно в 12 раз превышает показатель EBITDA покупаемой компании к 2020 г. и в 11 раз — ее расчетный показатель к нынешнему году.

Tripp Lite была основана почти 100 лет назад, штаб-квартира компании находится в Чикаго. Производитель выпускает продукцию для электропитания и устройств соединения, среди которых однофазные системы бесперебойного питания, блоки распределения питания в стойке, устройства защиты от перенапряжений и корпуса для центров обработки данных. Отмечается, что продукция Tripp Lite используется в промышленной, медицинской и телекоммуникационной отраслях региона Северной и Южной Америки.

«Приобретение Tripp Lite расширит наше предложение в сфере пограничных вычислений и распределенных ИТ-продуктов, а также увеличит наш бизнес однофазных ИБП», - заявил Удэй Ядав, президент и главный исполнительный директор электротехнического подразделения Eaton. «Мы с нетерпением ждем момента, когда сможем поприветствовать Tripp Lite в составе семьи Eaton».

Ожидается, что сделка будет закрыта в середине 2021 года.

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