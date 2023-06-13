SpaceX здійснила 200-ту посадку ракети з поверненням

13 июня 2023 г., 14:25

SpaceX 12 червня провела черговий запуск та вивела на орбіту 72 малих супутники.





Найпомітнішим у цієї місії є те, що вона не тільки пройшла успішно з поверненням ракети, а й те, що це стало 200-м таким приземленням в історії компанії. Відлік почався в грудні 2015 року, і за 7,5 років компанія Ілона Маска зробила такі приземлення майже рутинними.





Ракета Falcon 9 з 72 космічними апаратами стартувала з каліфорнійської бази Космічних сил Ванденберг о 21:35 за Гринвічем, розпочавши спільну місію під назвою Transporter-8.





Перший ступінь ракети повернувся на Землю для вертикального приземлення у Ванденберзі трохи менше ніж через вісім хвилин після зльоту, як і планувалося. Це був дев'ятий запуск і посадка для цієї ракети-носія, пише SpaceX в описі місії.





Transporter-8 став другою місією SpaceX за останні 14 годин. Рано вранці того ж дня компанія запустила 52 своїх інтернет-супутники Starlink на орбіту зі станції Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

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