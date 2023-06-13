Softprom просуватиме краудсорсингову платформу кібербезпеки Bugcrowd

13 июня 2023 г., 15:35

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Компанія Softprom повідомляє про підписання партнерської угоди з Bugcrowd, постачальником краудсорсингової платформи з мультирішенням в напрямку кібербезпеки. Згідно з нею Softprom продаватиме і розповсюджуватиме провідну в галузі Bugcrowd Security Knowledge Platform у Європейському Союзі, Швейцарії, Азербайджані, Вірменії, Грузії, Казахстані, Киргизії, Молдові, Україні, Узбекистані, Таджикистані та Туркменістані.

«Краудсорсинг – загальносвітова тенденція, і ми раді запропонувати послуги аутсорсингу ІТ-безпеки для корпоративних клієнтів через нашу партнерську мережу. Продаючи послуги платформи Bugсrowd, такі як білі хакери зі Східної Європи, ми допомагаємо місцевій економіці та підвищуємо безпеку активів наших клієнтів», – сказав Павло Жданович, керуючий директор Softprom Group.

Згідно з недавнім дослідженням Qualys, зловмисникам потрібно в середньому трохи менш як двадцять днів, щоб використовувати вразливість як зброю, тоді як захисникам потрібно в середньому тридцять днів для виправлення, що залишає одинадцять днів потенційної експлуатації. Все більше організацій усвідомлюють необхідність у безперервних рішеннях безпеки в режимі реального часу, які встановлюють запобіжну, а не реактивну позицію безпеки щодо кіберзагроз, які постійно розвиваються.

Своєю чергою Bugcrowd пропонує комплексне безпекове рішення, яке охоплює Penetration Testing as a Service, PTaaS (тестування на проникнення як послуга); Bug Bounty (винагорода за знаходження помилок); Vulnerability disclosure programs, VDPs (програма виявлення вразливостей); та Attack surface management, AS (контроль поверхні атак) для вирішення завдань у потрібний час, щоб перешкодити зловмисникам.

Bugcrowd, краудсорсингова платформа кібербезпеки, що об'єднує дані та машинне навчання на основі десятирічного прикладного досвіду, що дозволяє вирішувати завдання в потрібний час. Заснована в Сан-Франциско, компанія Bugcrowd підтримується Rally Ventures, Costanoa Ventures, Blackbird Ventures, Triangle Peak Partners та іншими.

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