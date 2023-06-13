Splunk посилює керівний склад

13 июня 2023 г., 13:35

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Як повідомляє Trident Distribution, міжнародний дистриб'ютор рішень з інформаційної безпеки та побудови ІТ-інфраструктури, компанія Splunk оголосила про нові призначення серед керівного складу компанії.





Анонсовано, що Яміні Ранган (Yamini Rangan) увійде до ради директорів компанії.





Ранган обіймає посаду президента, генерального директора HubSpot, публічної компанії-розробника програмного забезпечення, яка допомагає клієнтам розвиватися та масштабуватися за допомогою своєї CRM-платформи. Яміні Ранган має більш ніж 25-річний досвід у сфері продуктового маркетингу, продажів та стратегій, включаючи роботу в таких лідерах індустрії, як Dropbox, Workday та SAP.





Також Splunk призначає Міну Ванг (Min Wang) на посаду технічного директора (CTO), що набирає чинності негайно. Звітуючи перед Томом Кейсі (Tom Casey), віце-президентом з продуктів і технологій, Ван буде співпрацювати з лідерами команд інженерів, менеджерів з управління продуктами, проектування і виведення на ринок, щоб розвивати бачення і технічний напрямок інновацій в продуктовому портфелі Splunk.





Ванг має понад 20 років досвіду в галузі технологічних досліджень і розробок, з акцентом на штучному інтелекті, машинному навчанні, аналітиці даних і корпоративних хмарних технологіях. Нещодавно вона провела понад п'ять років у Google, де очолювала команду, відповідальну за критичні компоненти Google Assistant. До цього Ванг обіймала посаду старшого віце-президента Visa Research, де створила структуру, відповідальну за прикладні дослідження в галузі аналітики даних, безпеки та майбутнього комерції. Вона також займала керівні посади в Google Research, HP Labs та IBM Research.





Мінг здобула ступінь бакалавра та магістра в Університеті Цінхуа, а також ступінь доктора філософії в Університеті Дьюка. Вона опублікувала понад 90 наукових робіт у провідних рецензованих конференціях і журналах та отримала кілька почесних наукових нагород за свою роботу в галузі управління даними.





Крім того, Splunk оголосила про призначення Тоні Павлович (Toni Pavlovich) на посаду директора по роботі з клієнтами (Chief Customer Officer, CCO).





Підпорядковуючись Гері Стілу (Gary Steele), президенту і головному виконавчому директору Splunk, Тоні Павлович буде відповідати за підвищення якості обслуговування клієнтів, а також за розвиток клієнтоорієнтованого мислення і культури в компанії Splunk.





Маючи більш ніж 30-річний досвід роботи, Павлович приєдналася до Splunk у 2017 році і нещодавно очолила Global Professional Services, де вона створила високопродуктивну команду, яка підтримує зростаючу клієнтську базу Splunk. За час роботи в Splunk вона також керувала відділами управління успіхом клієнтів, продажу послуг, технічної підтримки, роботи з партнерами з надання послуг та операцій з надання послуг.





До приходу в Splunk Тоні Павлович була віце-президентом з глобальних критично важливих для бізнесу послуг і віце-президентом з технічних продажів і професійних послуг в компанії Veritas Technologies. До цього вона 11 років працювала в компанії Symantec на стратегічних керівних посадах, забезпечуючи досконалість у сфері технічних продажів та професійних послуг, а також трансформуючи глобальну підтримку, що призвело до визнання Асоціації індустрії технологічних послуг (TSIA) за видатне покращення якості обслуговування в компанії. Павлович також займала керівні посади в компаніях Oracle та Interactive Development Environments, а розпочинала свою кар'єру інженером з авіоніки в Lockheed Aeronautical Systems.

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