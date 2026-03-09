HP наростила квартальну виручку до 14,4 млрд дол.

9 марта 2026 г., 11:45

Компанія HP Inc. оприлюднила фінансові результати за перший квартал 2026 фіскального року, продемонструвавши чисту виручку у розмірі 14,4 млрд дол., що на 6,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.



Основним драйвером зростання став сегмент Personal System*, виручка якого збільшилася на 11% до 10,3 млрд дол. завдяки активному впровадженню комп’ютерів із підтримкою штучного інтелекту. Продажі споживчих ПК підскочили на 16%, тоді як комерційний сегмент продемонстрував ріст на 9%.



«Ми раді повідомити про сильний перший квартал, відзначений активним зростанням у сегменті персональних систем, включаючи триваючу динаміку в галузі АІ-ПК. Наші результати відображають силу нашого портфеля та дисципліноване виконання нашої стратегії Future of Work, навіть незважаючи на загальногалузеві труднощі», — зазначив Брюс Бруссар (Bruce Broussard), тимчасовий генеральний директор HP Inc.



На противагу успіхам у комп’ютерному сегменті, підрозділ Printing показав зниження виручки на 2% до 4,2 млрд дол. Загальна кількість відвантажених одиниць друкарського обладнання скоротилася на 6%. Чистий прибуток на акцію (GAAP) склав 0,58 дол., що на 1,7% менше, ніж торік, тоді як показник non-GAAP зріс на 9,5% до 0,81 дол. Протягом кварталу компанія повернула акціонерам 0,6 млрд дол. через викуп акцій та виплату дивідендів у розмірі 0,30 дол. на акцію.



«Ми задоволені нашим виконанням у першому кварталі, забезпечивши вище за очікування зростання виручки та прибуток на акцію вище консенсусу. З лише одним кварталом позаду в динамічному середовищі, позначеному зростанням витрат на пам'ять, ми зберігаємо наш прогноз на рік, проте наразі очікуємо, що результати будуть ближчими до нижньої межі нашого діапазону», — підкреслила Карен Паркхілл (Karen Parkhill), фінансова директорка HP Inc.



Компанія прогнозує вільний грошовий потік за підсумками року на рівні 2,8–3,0 млрд дол., проте застерігає про можливий негативний вплив чинних торговельних обмежень США та зростання витрат на логістику та комплектуючі.



Зростання вартості пам'яті та нові торговельні регуляції США безпосередньо тиснуть на маржинальність, що змусило керівництво HP бути обережним у прогнозах і орієнтуватися на нижню межу річних показників. Цікаво, що друкарський бізнес, який традиційно був «кеш-коровою» для HP завдяки високій маржі на витратних матеріалах (18,3% операційної маржі проти 5,0% у ПК), продовжує поступово згасати. Це змушує компанію ще швидше інвестувати в екосистему програмних сервісів та інтелектуальних робочих місць, щоб компенсувати падіння попиту на фізичний друк у світі, що стає все більш цифровим.

