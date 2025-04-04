SolarWinds з покупкою Squadcast поєднає системи спостереження та реагування на інциденти

4 апреля 2025 г., 15:35

0

Tweet

Компанія SolarWinds, постачальник програмного забезпечення для спостереження та управління ІТ, оголосила про підписання угоди щодо придбання Squadcast, компанії із Сан-Франциско, що спеціалізується на розв'язанні проблем реагування на інциденти, повідомляє Oberig IT. Її рішення – просунута альтернатива PagerDuty та OpsGenie, що об’єднує сповіщення про виклики та реагування на інциденти, а також робочі процеси Site Reliability Engineering (SRE) для ефективної автоматизації завдань, які зазвичай виконує людина. Це дозволяє скоротити середній час усунення несправностей (MTTR), зекономити час та гроші.

SolarWinds допомагає клієнтам управляти складними гібридними та мультихмарними ІТ-середовищами, прискорюючи процес модернізації та міграції в хмару. У 2024 році компанія запустила нові можливості Observability Self-Hosted та Observability SaaS, а також удосконалила свої рішення щодо управління послугами та моніторингу баз даних. SolarWinds також представила нові функції на основі штучного інтелекту для своїх платформ ITSM, баз даних та SaaS Observability.

Фокусування на можливостях AI дозволяє: ізолювати найважливіші сповіщення, знижуючи рівень шуму і відвертальних факторів; командам швидше зосередитись на розв'язанні проблеми; покращити спільну роботу та комунікацію команди завдяки управлінню в режимі реального часу, більш ніж 200 інтеграціям, включаючи Microsoft Teams і Slack, та сторінкам стану; централізована інформація про стан сервісу дозволяє зрозуміти продуктивність та зосередитись на поліпшеннях.

Пропозиція на базі SaaS доповнить поточний портфель компанії, який задовольняє потреби ІТ-організацій у компаніях усіх розмірів, від SMB до великих підприємств.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS