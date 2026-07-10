Єврокомісія представила План дій ЄС щодо кібербезпеки та штучного інтелекту

10 июля 2026 г., 13:45

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Європейська комісія офіційно представила План дій, спрямований на структурування відповіді на ризики та використання можливостей передових моделей штучного інтелекту (AI) у сфері кібербезпеки.



Нові технології докорінно змінюють ландшафт цифрових загроз. AI дедалі частіше використовується зловмисниками для автоматичного пошуку вразливостей, масштабування кібератак та збільшення їхньої швидкості до безпрецедентних масштабів. Нова ініціатива покликана об'єднати зусилля держав-членів, промисловості та профільних інституцій ЄС для посилення захисту спільного цифрового простору.



Згідно з Європейським актом про AI (AI Act), передові моделі штучного інтелекту повинні проходити обов'язкову оцінку ризиків ще до того, як вони потраплять на ринок ЄС.



Щоб сформувати власну суверенну експертизу, Єврокомісія оголосить спеціальний конкурс на створення незалежного Європейського центру оцінки AI, який фокусуватиметься саме на кібербезпеці й має повноцінно запрацювати у 2027 році. Цей орган допомагатиме Офісу штучного інтелекту ЄС проводити незалежний аудит можливостей та ризиків AI-систем з усього світу.



Паралельно Єврокомісія спільно з Агентством ЄС з кібербезпеки (ENISA) розробить чіткі правила для структурованого та прозорого доступу європейських державних і приватних компаній до передових AI-інструментів для захисту інфраструктури.



Для перевірки технологій ENISA разом зі Спільним дослідницьким центром Єврокомісії створять захищену платформу симуляційного тестування. Це дозволить операторам критичних секторів (фінанси, енергетика, охорона здоров'я, транспорт та держуправління) безпечно випробувати AI-інструменти на стійкість до зламів, перш ніж впроваджувати їх у реальні процеси.



Єврокомісія також закликає організації вже зараз активно застосовувати наявні AI-можливості, зокрема рішення з відкритим кодом, щоб швидше виявляти «дірки» в захисті та оперативно реагувати на атаки. Для підтримки цієї трансформації ENISA проведе масштабну кампанію із захисту критично важливого програмного забезпечення з відкритим кодом.



Щоб стимулювати європейський ринок, Брюссель запускає конкурс EU Grand Challenge on AI for cybersecurity. Це змагання має об'єднати розробників, науковців та бізнес для створення інноваційних рішень протидії кіберзагрозам.



ЄС планує нарощувати власні суверенні потужності AI, спираючись на мережу так званих «Фабрик AI» та майбутніх гігафабрик. Очікується, що новий Європейський фонд інвестицій у технологічний суверенітет допоможе залучити великі обсяги приватного капіталу для фінансування внутрішніх AI-розробок.



Нагадаємо, Європейський Союз уже сформував комплексну нормативну базу для регулювання технологій у нову епоху. План дій безпосередньо спирається на такі документи.



Акт про ШІ (AI Act) визначає правила комплаєнсу та мінімізації ризиків. Його положення офіційно починають вступати в дію вже з 2 серпня 2026 року.



Акт про кіберстійкість (Cyber Resilience Act) набере чинності наприкінці 2027 року і впровадить обов'язковий принцип «безпеки за проєктом» для всього апаратного та програмного забезпечення.



Директива NIS2 та Акт DORA регулюють безпеку критичної інфраструктури та фінансового сектору.



Акт про кіберсолідарність (Cyber Solidarity Act) посилює механізми виявлення та спільного реагування на масштабні кібератаки всередині ЄС.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI