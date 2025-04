MediaTek Kompanio Ultra переосмислить AI та продуктивність платформи Chromebook Plus

4 апреля 2025 г., 14:35

0

Tweet

Компанія MediaTek представила Kompanio Ultra - новітню віху в розвитку високопродуктивних Chromebook з підтримкою AI. Зазначено, використовуючи перевірений досвід MediaTek у сфері флагманських інновацій, ця нова потужна платформа забезпечує новітнім пристроям Chromebook Plus фантастичні можливості штучного інтелекту на пристрої, чудову обчислювальну продуктивність і найкращу в галузі енергоефективність.



«Kompanio Ultra підкреслює наше прагнення забезпечити революційну обчислювальну продуктивність і ефективність, які MediaTek демонструє як лідер в галузі мобільних обчислень упродовж багатьох років», - говорить Адам Кінг (Adam King), віцепрезидент і генеральний директор підрозділу обчислювальної техніки та мультимедіа компанії MediaTek. «Ми тісно співпрацювали з Google, щоб забезпечити новітнім пристроям Chromebook Plus можливості AI нового покоління, чудову продуктивність на ват і мультимедіа, що захоплює».



Заявлено, Kompanio Ultra - найпотужніший процесор MediaTek для Chromebook нині. У нього інтегровано 50 TOPS обчислювальної потужності AI, що дає змогу використовувати генеративний AI на пристрої. Завдяки NPU 8-го покоління від MediaTek користувачі можуть розраховувати на автоматизацію завдань у реальному часі, персоналізовані обчислення і безшовні робочі процеси з підтримкою AI. Локальне оброблення даних забезпечує підвищену швидкість, безпеку, ефективність і підтримку робочих навантажень AI без підключення до Інтернету.



Створений за передовим 3-нм техпроцесом, Kompanio Ultra оснащений процесором Arm Cortex-X925, що працює на частоті до 3,62 ГГц і забезпечує кращу в галузі однопотокову і багатопотокову продуктивність. Під час роботи з інтенсивними додатками, як-от редагування відео, створення контенту або ігри з високою роздільною здатністю, цей процесор забезпечує плавну роботу без затримок і неперевершені можливості багатозадачності.



«Ми з нетерпінням чекаємо наступного кроку в нашій співпраці з MediaTek. Kompanio Ultra відкриє нові можливості для використання штучного інтелекту на пристроях Chromebook Plus і забезпечить приголомшливу енергоефективність для важливих додаткових годин у дорозі», - сказав Джон Соломон (John Solomon), віцепрезидент і генеральний директор підрозділу ChromeOS і Google для освіти компанії Google.



Повідомляється, розроблений з урахуванням високих робочих навантажень і для того, щоб допомогти людям встигати більше, Kompanio Ultra забезпечує неперевершену енергоефективність, гарантуючи час автономної роботи протягом усього дня без шкоди для продуктивності. Передове керування живленням MediaTek і великий кеш на кристалі оптимізують енергоспоживання, даючи змогу користувачам працювати, дивитися потокове відео та грати довше на одному заряді.



Kompanio Ultra забезпечує безперебійну роботу в режимі багатозадачності та розваг завдяки підтримці декількох дисплеїв - до двох зовнішніх 4K-моніторів. Передове опрацювання звуку Hi-Fi забезпечує кришталево чисті дзвінки та захопливий звук.



Для надшвидкого підключення з низькою затримкою цей процесор підтримує Wi-Fi 7, забезпечуючи чудовий радіус дії та надійність. Розроблений для елегантних Chromebook, він забезпечує тиху і прохолодну роботу і легку портативність для першокласного користувацького досвіду.



Chromebook на базі MediaTek Kompanio Ultra з'являться в продажу найближчими місяцями.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS