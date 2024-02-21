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Softprom просуватиме рішення з безпеки додатків Veracode

21 февраля 2024 г., 16:35
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Softprom просуватиме рішення з безпеки додатків Veracode

Компанія Softprom повідомляє про укладення дистриб'юторської угоди з Veracode, яка минулого року вже вдесяте поспіль була названа Gartner лідером у галузі тестування безпеки додатків.

Уніфікована платформа Veracode оцінює та покращує безпеку додатків від створення до виробництва, щоб компанії могли впевнено впроваджувати інновації за допомогою веб- та мобільних додатків, які вони створюють, купують та збирають, а також компонентів, які вони інтегрують у своє середовище.

Softprom буде розповсюджувати наступні рішення Veracode:

Veracode Dynamic Analysis (DAST) сканує веб-додатки та API на наявність вразливостей, які можна використати. Завдяки можливості тестувати тисячі веб-додатків одночасно та спеціальному інтерфейсу для тестування API, клієнти можуть швидко зменшити ризик порушення безпеки веб-додатків та API.

Veracode Manual Penetration Testing поєднує в собі навички тестувальників на проникнення світового класу з результатами автоматизованого тестування безпеки, щоб значно знизити ризики додатків, відповідати вимогам відповідності та допомогти командам розуміти та звітувати про стан безпеки.

Veracode Static Analysis (SAST) допомагає розробникам швидко і точно знаходити і виправляти недоліки безпеки у власному коді за допомогою детальних інструкцій з виправлення на кожному етапі розробки програмного забезпечення.

Veracode Software Composition Analysis (SCA) безперервно контролює програмне забезпечення та його екосистему, щоб автоматизувати пошук і усунення вразливостей у відкритому коді та ризиків порушення ліцензій.

Veracode Security Labs допомагає розробникам навчитися писати безпечний код у реальних, контейнерних додатках, щоб зрозуміти, як певна вразливість впливає на додаток.

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