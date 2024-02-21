Microsoft намагається зменшити вплив Nvidia на свої АІ-системи

21 февраля 2024 г., 17:25

The Information повідомляє, що Microsoft активно розробляє мережеві карти, щоб підвищити продуктивність свого серверного чипа Maia AI і потенційно знизити залежність компанії від розробок Nvidia.

Саме для цього начебто було запрошено у компанію Прадіпа Сіндху (Pradeep Sindhu), який є співзасновником розробника мережевого обладнання Juniper Networks.

Microsoft минулого року придбала стартап Сіндху Fungible, що займається розробкою серверних чипів.

Начебто нова мережева карта з Редмонда дуже схожа на карту ConnectX-7 від Nvidia, яку розробник продає разом зі своїми графічними процесорами.

Як зазначають аналітики, на розробку необхідного обладнання може піти більше року. Але у разі успіху це може сутево скоротити час, необхідний OpenAI для навчання своїх моделей на серверах Microsoft. І звісно зробити цей процес менш дорогим.

Нагадаємо, що Редмонд інвестував мільярди доларів у розробника ChatGPT OpenAI і робіть ставку на його технологію - вона вже входить в широкий спектр продуктів компанії. Саме це дає зараз виробнику Windows перевагу в гонці за продаж програмного забезпечення зі штучним інтелектом.

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