Softico запропонує в Україні рішення для спільної роботи Dropbox

22 августа 2022 г., 12:35

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Компанія Softico повідомляє про початок офіційного партнерства з файловим хостингом Dropbox, у рамках якого розпочинає продаж продуктових лінійок Dropbox.

Dropbox – це розумний робочий простір, який кардинально змінює стиль роботи. З’єднайте вміст та інструменти в одному місці, щоб систематизувати дані, зосередитись на головному та синхронізувати дії з іншими учасниками команди.

Dropbox – це файловий хостинг компанії, що включає персональне хмарне сховище, синхронізацію файлів та програму-клієнт. І дозволяє швидко надсилати файли будь-якого розміру іншим користувачам, навіть якщо в них немає обліковки на цьому сервісі. Таким чином можна в єдиному просторі зберігати все – звичайні файли, дані з хмари, веб-ярлики тощо.

Варто наголосити, що Dropbox дозволяє зберігати конфіденційність файлів із кількома рівнями захисту, завдяки чому всі робочі документи будуть у повній безпеці.

Нагадаємо, що Dropbox був створений у 2007 році студентами MIT Дрю Х’юстоном і Арашем Фірдоусі як стартап, який отримав початкове фінансування від Y Combinator. Штаб-квартира компанії розташована у Сан-Франциско.

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