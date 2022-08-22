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Samsung відкриває новий комплекс досліджень і розробок напівпровідників з інвестиціями у 15 млрд дол.

22 августа 2022 г., 11:45
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Samsung Electronics розпочала будівництво нового комплексу досліджень і розробок напівпровідників у корейському місті Гіхеуні, в який планує інвестувати близько 20 трильйонів корейських вон (15 млрд дол.) до 2028 року.

У новому закладі, який буде мати 109 000 квадратних метрів, проводитимуться передові дослідження пристроїв і процесів для випуску напівпровідників наступного покоління.

На церемонії закладення першого каменю були присутні віце-президент Samsung Electronics Джей Й. Лі (Jay Y. Lee), президент і генеральний директор Ке Хюн Гюн (Kye Hyun Kyung), президент підрозділу пам’яті Чон-Бе Лі (Jung-Bae Lee), президент напівпровідникового бізнесу Сійонг Чой (Siyoung Choi) і президент бізнесу S.LSI Йон-Ін Парк (Yong-In Park) разом із понад 100 співробітниками.

«Наш новий сучасний науково-дослідний комплекс стане центром інновацій, де найкращі дослідники з усього світу зможуть зібратися та розвиватися разом», - сказав президент Ке Хюн Гюн, який також очолює підрозділ Device Solutions (DS). - «Ми очікуємо, що це відкриття закладе основу сталого зростання нашого напівпровідникового бізнесу».

Створюючи новий науково-дослідний центр, Samsung Electronics прагне подолати межі масштабування напівпровідників і зміцнити свою конкурентну перевагу у цьому напрямку.

Кампус Гіхеуні компанії Samsung Electronics, розташований на південь від Сеула поблизу кампусу Хвасоні підрозділу DS, де було вироблено перший у світі чіп 64 Мб DRAM у 1992 році, що поклало початок лідерству компанії в галузі напівпровідників.

Очікується, що новий центр разом із науково-дослідною групою в Хвасоні та найбільшим у світі комплексом з виробництва напівпровідників у Пхьонтеку також сприятиме синергії між трьома основними напівпровідниковими комплексами Samsung у Кореї.

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