Кібербезпека – в пріоритеті українського технологічного ринку

Компанія Softico презентувала результати аналітичного дослідження «Голос партнерів», яке розкриває стан та інвестиційні плани українського IT-ринку на 2026 рік. Воно базується на опитуванні 57 компаній, які впроваджують технологічні рішення для реального сектору економіки. Серед учасників опитування: власники та керівники компаній; фахівці з розвитку бізнесу (BDM) та продажів; технічні експерти та інженери.

За прогнозами Gartner, світові витрати на IT у 2026 році збільшаться на 10,8% та сягнуть 6,15 трлн дол. Головними драйверами в світі залишаються програмне забезпечення (+14,7%) та IT-сервіси (+8,7%). Витрати на дата-центри, як основу AI-інфраструктури, також продовжують зростати, хоча темп уповільнився.

Дослідження Softico підтвердило, що український бізнес перейшов від хаотичної цифровізації до побудови стійкого фундаменту. Найвищі бали актуальності отримали: кібербезпека та захист інфраструктури (4.5/5) – абсолютний пріоритет; хмарні технології (4.25/5) – база для мобільності та масштабування; backup and disaster recovery (BDR) та BI-аналітика (до 3,6/5) – напрями, що забезпечують безперервність та керованість процесів.

Ці результати закономірні на тлі українських реалій. За даними дослідження DataDriven Research & Consulting (IT Ukraine Association), повномасштабне вторгнення росії спровокувало різке зростання кібератак, що викликало потужний попит на інноваційні рішення у сфері кібербезпеки. За вісім років ринок кібербезпеки в Україні виріс у чотири рази та у 2024 році досяг 138 млн дол., а протягом наступних п'яти років очікується зростання ще на 50% (за оцінками Forbes).

Це повністю корелює із глобальними прогнозами. Зокрема, за даними IDC, вже у 2026-2027 рр. світові витрати лише на кібербезпеку перевищать 300 млрд дол., а ринок хмарних технологій продовжує стабільно демонструвати двозначні темпи зростання.

Окремим трендом став розвиток штучного інтелекту. Попри те що напрям ще формується, він викликав найбільший резонанс серед учасників як технологія, що найбільше здивувала та зацікавила ринок у 2026 році.

Одним із найцікавіших висновків стало зміщення попиту. Якщо раніше драйверами інновацій були виключно корпорації, то у 2026 році: 77% запитів припадає на сегмент малого та середнього бізнесу (SMB); 54% – державний сектор; 49% – виробничі компанії; 38% – ритейл; 33% – фінансовий сектор.

Попри високий інтерес до інновацій (зокрема до AI, який став найбільш обговорюваним трендом року), бізнес залишається обережним. Основними перепонами є: висока вартість рішень (43,9%); необхідність побачити реальні кейси впровадження (42,1%); сумніви у надійності або складності інтеграції (33,3%).

Таким чином дослідження показало, що кібербезпека залишається абсолютним пріоритетом – в умовах війни що триває це вже не IT-рішення, а умова роботи бізнесу. Малий і середній бізнес формує основний попит, а отже – інші бюджети та коротші цикли угод. AI поступово вбудовується в реальні процеси: ігнорувати його не вийде, але очікування варто тримати реалістичними.

