Світові доходи від додатків для співпраці зросли на 28,4% до 29,1 млрд дол.

22 августа 2022 г., 13:35

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Новий прогноз IDC показує, що у 2021 р. світові доходи від ринку програм для співпраці зростуть на 28,4% до 29,1 млрд дол. Це зростання було зумовлене низкою факторів, зокрема розширенням співпраці компаній із більшою кількістю людей, придбанням та інтеграцією кількох рішень для кращого задоволення корпоративних потреб, підвищенням цін та/або оновленням функцій. Зростання поширилося на всі ринки та субринки співпраці, визначені IDC, включаючи програми для командної співпраці, конференції, віртуальні події, корпоративні спільноти та програми електронної пошти.



Фактори зростання вочевидь: програми для спільної роботи дозволяють людям працювати з будь-якого місця, створюють більш продуктивну та інклюзивну робочу спільноту та є ключовими для цифрової трансформації бізнесу. Зростання кількості працівників на передовій зв’язку - і будь-якого іншого типу працівників - продовжуватиметься протягом прогнозованого періоду.



«Очікування та прийняття цих додатків як на робочому місці, так і за його межами тепер є даністю», - наголосив Уейн Курцман (Wayne Kurtzman), віце-президент із досліджень соціальних питань, спільнот і співпраці IDC. - «У наступні роки платформи для співпраці стануть більш привабливими, візуальними, функціональними та працюватимуть спільно. Ці функції за допомогою інтелекту швидко розвиватимуться та підтримуватимуть роботу з будь-якого місця. Також буде розроблено новий набір показників, які пов’язуватимуть діяльність із клієнтом. За оцінками IDC, до 2026 року ринок додатків для спільної роботи зросте до 63,8 мільярдів доларів».



Збільшення кількості партнерів і клієнтів, які бажають співпрацювати з будь-якою компанією, є значним і продовжує зростати. Проте багато компаній не поспішають прийняти пропозиції про співпрацю.



Підприємницькі спільноти стануть ринком, на який варто звернути увагу. Компанії, які не забезпечують добре модеровану спільноту, матимуть користувачів, навіть для компаній, що працюють у форматі B2B, швидко створюють спільноти там, де підприємство не може цим скористатися.



Віртуальні події, або, можливо, краще їх назвати цифровими, представляють чудову можливість залучити аудиторію, яка, можливо, не зможе відвідати ключові події. Завдяки підтримці спільнот це створює постійну взаємодію відповідно до індивідуальних темпів.



Повністю підключене підприємство, доповнене співпрацею та інтелектом, уже починає створювати нову еру показників. Нові KPI включатимуть ключові поведінкові індикатори , які розглядатимуть вплив ситуаційного менеджменту, креативності, співпраці та вирішення проблем, і будуть прив’язані до фактичних результатів клієнта. Інтеграція є ключем до цієї еволюції.

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