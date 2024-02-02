SmartThings забезпечує розширені можливості підключення для B2B-дисплеїв

2 февраля 2024 г., 15:55

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На виставці Integrated Systems Europe (ISE) 2024 у Барселоні компанія Samsung Electronics продемонструвала, як SmartThings покращить B2B-дисплеї, щоб сформувати майбутнє бізнес-комунікацій.



«У секторі комерційних дисплеїв, де операційна ефективність — ключовий фактор, системи відображення інформації Samsung використовують SmartThings, щоб забезпечити підключення та функції наступного покоління для організацій будь-якого розміру екрана», - сказав SW Yong, президент і керівник підрозділу Visual Display Business компанії Samsung Electronics. «Подальше розширення екосистеми SmartThings сприятиме підвищенню якості обслуговування клієнтів і партнерів з різних галузей».



На виставці ISE 2024 компанія Samsung показала, як SmartThings дозволяє використовувати системи відображення інформації для підключення та отримання більшого контролю над розумними пристроями на різних локаціях. Пропонуючи функцію підключення SmartThings до комерційних дисплеїв, таких як Smart Signage та готельні телевізори, користувачі можуть відчути зручність гіперзв'язку у своєму бізнес-середовищі. Ці зміни стосуватимуться смартпристроїв Samsung, а також інших пристроїв, що підтримують технології IoT, Matter та Home Connectivity Alliance (HCA).



Samsung сприяє ефективнішому управлінню приміщеннями та енергоспоживанням, перетворюючи офіси на інтелектуальні простори завдяки SmartThings. Ці покращення стануть у пригоді всім типам бізнес-клієнтів: від власників малого та середнього бізнесу до великих підприємств. Приклади розумних приміщень, серед яких «розумний» магазин, офіс та готель, представлені на стенді Samsung на ISE 2024.



Завдяки функціональності розумних сценаріїв користувачі можуть адоптувати приміщення, заздалегідь налаштувавши оптимальне освітлення, температуру, вологість і якість повітря, і легко підтримувати їх протягом тривалого часу за допомогою автоматизованого управління. Наприклад, завдяки SmartThings у магазині можна налаштувати автоматичне вмикання та вимикання електроспоживання, щоб узгодити показ меню на екрані та освітлення з робочими годинами закладу. Крім того, режим SmartThings AI Energy допомагає власникам бізнесу залишатися екосвідомими, зменшуючи споживання електроенергії завдяки розширеному моніторингу, наприклад, вимкненню підключених пристроїв або зменшенню яскравості світла вдень залежно від споживання енергії, присутності відвідувачів і часу доби.



Щоб задовольнити різноманітні потреби B2B-клієнтів, Samsung розширила API SmartThings Enterprise для власників бізнесу. Клієнти можуть під'єднати SmartThings до власної системи управління і створити індивідуальне рішення, оптимізоване для різних сценаріїв або інформаційних панелей з потрібною їм інформацією, використовуючи API. Кастомізована екосистема пристроїв гарантує безперебійне підключення широкого спектра пристроїв і підвищує надійність системи. Окремий застосунок для інсталяторів також полегшує процес встановлення, приділяючи увагу потребам B2B-клієнтів, де пристрої належать різним клієнтам.



У випадку з готелем або конференц-залом, де власник пристрою і користувач можуть бути різними, адміністратор пристрою може згенерувати посилання, щоб поділитися функціями SmartThings з кінцевими користувачами. Таким чином, гості готелю та користувачі конференц-зали можуть легко користуватися функціями SmartThings без необхідності встановлювати застосунок. Власник пристрою також може вказати, що використовувати його можуть тільки авторизовані користувачі, та тривалість доступу до посилання.



Зазначено, платформа SmartThings for Business стане значним кроком уперед у сфері підключених технологій для бізнесу, і буде доступна в усьому світі в першій половині 2024 року. Платформа відкриє нові можливості для ефективного управління різними розумними пристроями в усіх галузях промисловості, пропонуючи індивідуальні та інтелектуальні рішення для управління пристроями, які відповідають унікальним потребам різноманітних бізнес-середовищ.



Під час виставки ISE 2024 Samsung також анонсувала свій перший інтерактивний дисплей, сертифікований за ліцензійною угодою Google Enterprise Devices Licensing Agreement (EDLA) (назва моделі: WAD), запуск якого очікується в першій половині 2024 року. Серія WAD гарантує безперебійний та інтуїтивно зрозумілий навчальний процес як для вчителів, так і для учнів. Пристрої працюють на базі Android 13, та будуть доступні у трьох моделях: 65, 75 та 86 дюймів.



Серія WAD пропонує інтерактивні можливості та набір навчальних інструментів. Він надає доступ до численних освітніх застосунків через Google Play, а також забезпечує доступ до різних сервісів Google, таких як Google Classroom і Google Drive. Інтерактивний дисплей схожий на великий планшет зі звичним та інтуїтивно зрозумілим користувацьким інтерфейсом.



«Ми раді представити більше пристроїв, сертифікованих Android EDLA, завдяки нашому партнерству з Samsung Electronics, розширюючи сферу застосування Android не лише для звичайних користувачів, але й для шкіл та підприємств», - сказав Скотт Портер, керівний директор Android Chrome Enterprise Partnerships компанії Google. «Ми з нетерпінням чекаємо на продовження співпраці з Samsung, щоб надавати інноваційні рішення не тільки для освітніх закладів».



Серія WAD була розроблена таким чином, щоб відповідати різноманітним вимогам безпеки та надійності в освітніх закладах. Дисплей захищений від перепадів напруги та підвищеної вологості, адже оснащений конденсатором на 500 В (постійного струму) для миттєвого поглинання високої напруги, а також скляним запобіжником для захисту від пошкоджень. До того ж у серії WAD застосували вологостійкий клей для захисту критично важливих ділянок чипсета від потрапляння вологи. Всі ці засоби роблять дисплеї цінним інструментом для шкіл, розташованих у районах з підвищеною вологістю або дощовим кліматом.



Крім того, рішення Device Management Solution (DMS) пропонує віддалений моніторинг і керування дисплеями в класі, навіть у разі виникнення непередбачуваних обставин, щоб підвищити зручність в освітніх установах. Дисплеї можуть відображати важливі повідомлення завдяки функції Advanced Messaging. Такі повідомлення також можна надсилати на інтерактивні дошки, тому студенти та інший персонал отримують критичні сповіщення в режимі реального часу.



Також серія постачатиметься з додатковим модулем Wi-Fi для додаткової безпеки. Він під’єднується за бажанням.



Серія WAD була розроблена з метою оптимізації навчального процесу. Вона пропонує природний досвід письма з інфрачервоним (ІЧ) дотиком і підтримує мультитач на 40 точках одночасно. Тонкий дизайн дозволяє пересувати пристрій, а такі функції, як багатовіконний режим, дає змогу працювати з кількома застосунками одночасно. Також є порт 3-in-1 USB-C, який спрощує під'єднання та дозволяє заряджати пристрої потужністю до 65 Вт, а також вихід HDMI, який полегшує процес поширення контенту. Крім того, дисплеї мають стереодинаміки, тримач для стилуса або ручки та руків'я для пересування.



Компанія Samsung також оголосила про розширення партнерства з компанією Cisco. Мета співпраці – надати нові можливості для спільної роботи для працівників, які працюють у гібридному форматі. У рамках цього партнерства Samsung представила нову 105-дюймову модель Smart Signage QPD-5K зі співвідношенням сторін 21:9, яка сумісна з системою Cisco Room Kit EQ, сертифікованою для Microsoft Teams.



Нещодавно випущена 105-дюймова модель Samsung QPD-5K має роздільну здатність 5K і співвідношення сторін 21:9. Вона забезпечує інтуїтивно зрозумілий досвід відеоконференцій, що підходить організації мітингів як співробітників в офісі, так і тих, хто працює віддалено. QPD-5K сумісний з серіями пристроїв Cisco Room Bar та Room Kit, створюючи ефективне середовище для зустрічей шляхом інтеграції камери, аудіосистеми та всіх інших пристроїв, необхідних для відеоконференцій.



«Ми вступили в нову еру, де гібридна робота – невіддільна частина повсякдення. Співробітники просто зобов'язані мати повну функціональність під час роботи онлайн», - сказав Хун Чун, виконавчий віцепрезидент підрозділу Visual Display Business компанії Samsung Electronics. «Наше партнерство з Cisco пропонує користувачам комфортні умови для співпраці, в центрі якого знаходиться наш 105-дюймовий дисплей QPD-5K, який дає користувачам відчуття, що вони сидять в одній кімнаті зі своїми колегами».



При підключенні пристроїв для відеоконференцій, сертифікованих для Microsoft Teams, таких як системи Cisco на базі RoomOS, співвідношення сторін 21:9 моделі QPD-5K оптимізує роботу у форматі Front Row - інклюзивному форматі зустрічей у Microsoft Teams Rooms. Це гарантує, що всі учасники, незалежно від того, чи приєднуються вони віддалено, чи особисто, відчувають себе однаково присутніми та залученими до обговорення.



«У сучасному світі, де гібридна робота стала частиною повсякдення, важливо переосмислити робочий простір, щоб забезпечити ефективну співпрацю. Тому важливо оснастити переговорні кімнати відеосистемами, призначеними для повного занурення у спільну роботу для всіх учасників, незалежно від того, де вони перебувають», - сказав Джіту Патель, виконавчий віцепрезидент і генеральний директор Cisco з питань безпеки та співпраці. «Завдяки нашому партнерству з лідерами галузі ми пропонуємо те, що ми називаємо "нульовою відстанню", коли люди працюють віддалено. Завдяки панорамному перегляду, дисплей QPD-5K пропонує гіперреалістичний і захопливий візуальний досвід у кімнатах управління і навчальних аудиторіях, а також в конференц-залах. Він підтримує кілька вікон для відображення більшої кількості інформації та працює під управлінням ОС Tizen для оптимізації продуктивності вебсервісів і найкращої в галузі довговічності.



Користувачі також можуть скористатися перевагами dual screen, під'єднавши два дисплеї Samsung серії 4K UHD Smart Signage до системи Cisco Room Kit EQX. Ця функція доступна для моделей QHC, QMC і QBC розміром від 65 до 75 дюймів.



На цьому заході Samsung вперше представила прозорий світлодіодний екран Micro LED для європейських споживачів. Ця технологія встановлює новий стандарт на ринку комерційних дисплеїв завдяки своєму винятковому коефіцієнту пропускної здатності та чіткості, надзвичайно малому чипу Micro LED та точному виробничому процесу, який усуває стики та заломлення світла. Прозорий Micro LED можна кастомізувати до будь-якого розміру або співвідношення сторін.



Ця технологія здатна революціонізувати роздрібну торгівлю та виставкові простори, адже завдяки своїй прозорій поверхні дисплей одночасно відображає важливу інформацію та забезпечує огляд реальних товарів, створюючи унікальну атмосферу. Micro LED відкриває нові можливості використання і посилює враження від перегляду.

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