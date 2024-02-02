Запрошуємо на стажування для аналітиків Microsoft Dynamics ERP 

2 февраля 2024 г., 15:50

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Попит на рішення Microsoft постійно підвищується, і ми зростаємо, розширюємо нашу проєктну команду та оголошуємо набір на стажування для функціональних аналітиків – ERP-консультантів Microsoft Dynamics 365!

Що буде на нашому стажуванні? Інтерни вивчатимуть функціональні можливості ERP-системи Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management (F&SCM), бізнес-процеси компаній на прикладі справжніх проєктів і зможуть налаштувати ці бізнес-процеси в ERP-системі. А також вивчатимуть матеріали для виконання практичних кейсів, пройдуть зрізи знань і проведуть презентації та демонстрації. Все це – з підтримкою наших досвідчених менторів. Буде цікаво та насичено!

Тривалість: 2 місяці, з 12 березня до 14 травня 2024 року.

Формат: онлайн, із застосуванням хмарних рішень Microsoft.

Запрошуємо кандидатів:

Нещодавніх випускників і студентів старших курсів за економічними та ІТ-напрямками ;

; З високими результатами навчання у виші, сильними аналітичними та логічними здібностями ;

; З вільним володінням українською мовою, зі знанням англійської мови на рівні Upper-Intermediate або вище;

Системних, відповідальних, проактивних, комунікабельних, відкритих до нових знань і готових багато навчатись.

Після стажування кожен інтерн, який чудово впорається із завданнями, отримає Job Offer від Innoware!

Впізнав себе? Тоді подавай заявку до 4 березня включно! Надсилай своє детальне резюме українською або англійською мовою на [email protected].

Дізнавайся більше за посиланням: https://innoware.ua/career/stazher-funktsionalnyy-analityk-microsoft-dynamics-erp/.

Приєднуйся до стажування, навчайся у досвідчених менторів та отримай роботу вже цієї весни!

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