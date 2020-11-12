Смартфоны с панелями LPTS сдаются под натиском AMOLED

12 ноября 2020 г., 17:45

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Пандемия COVID-19 заметно скорректировала планы по дальнейшему проникновению на рынок смартфонов с экранами AMOLED. По прогнозам аналитиков из Trendforce, во многом благодаря выходу iPhone 12 доля подобных устройств в общих поставках смартфонов все же выйдет в плюс на 2% и позволит взять под контроль 33% рынка. Доля смартфонов с экранами LTPS LCD, напротив, снизится на 2% и приведет к снижению рыночной доли до 38%. Устойчивый спрос на смартфоны из начального и среднего ценовых диапазонов позволяют держаться на плаву решениям с экранами a-Si — их доля за последний год почти не изменилась и составляет 29%. Более того, на отдельные, выполненные с использованием аморфного кремния дисплеи, время от времени даже наблюдался дефицит.

Что касается AMOLED, то на фоне усиливающейся конкуренции между корейскими и китайскими поставщиками этих панелей, производители смартфонов наращивают объемы их использования в новых моделях. Уже в будущем году подконтрольная AMOLED-смартфонам доля возрастет до 38%. Доля дисплеев LPTS, в свою очередь, будет ограничиваться растущим спросом на AMOLED-смартфоны премиум-класса с одной стороны и недорогие модели с экранами a-Si — с другой.

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