Horizon Capital увеличил свою долю в «Датагруп» до 96%

12 ноября 2020 г., 17:05

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Частная инвестиционная компания Horizon Capital увеличила свою долю в «Датагруп», ведущем операторе фиксированной связи и цифровых услуг в Украине с 73,46 до 96,13%, через свой фонд Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II) с размером в 370 млн. долл. Таким образом, EEGF II стал единственным инвестором «Датагруп» наряду с генеральным директором компании Михаилом Шелемба, которому принадлежат 3,87% акций. В результате этой сделки основатель компании Александр Кардаков и другие миноритарные инвесторы полностью вышли из состава акционеров. Финансовые детали сделки не разглашаются.

«Я горжусь результатами компании и успешной трансформацией, которая состоялась за последние четыре года. Я рад, что «Датагруп» укрепил свое партнерство с Horizon Capital – инвестором, который поддерживает компанию уже много лет, и желаю им успеха в реализации их стратегических амбиций», – говорит Александр Кардаков, основатель и бывший акционер «Датагруп».

«Я благодарен Horizon Capital за доверие и поддержку во время трансформации компании. Мы достигли хороших результатов и имеем амбициозные планы по расширению и модернизации инфраструктуры, улучшению сервиса для наших клиентов и дальнейшего роста бизнеса. Украина быстро оцифровывает государственные услуги и экономику, и мы как компания видим свою роль в поддержке этой трансформации», – сказал Михаил Шелемба, CEO и акционер «Датагруп».

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