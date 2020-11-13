Квартальные результаты Cisco превзошли ожидания биржевых анаитиков

13 ноября 2020 г., 9:35

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В четверг Cisco представила финансовые результаты за первый квартал своего 2021 финансового года, которыq завершился 24 октября.



Как сообщаетс, результаты превзошли ожидания рынка.



Сетевой гигант сообщил о прибыли не по GAAP в размере 76 центов на акцию при выручке 11,9 млрд долл., что оказалось на 9% меньше, чем год назад. Однако аналитики ожидали показатели заметно ниже – они прогнозировали прибыль на уровне 70 центов и доход не более 11,85 млрд долл.



Квартальная прибыль не по GAAP в общих цифрах составила 3,2 млрд долл., год назад была 3,6 млрд долл.



В результате акции Cisco выросли более чем на 8,34%.



Если посмотреть на распределение выручки по сегментам, то мы увидим, что доход от продуктов упал на 13% до 8,58 млрд долл., но от услуг – он вырос на 2% до 3,34 млрд долл. Продажи инфраструктурных платформ, куда входят сетевые продукты и маршрутизаторы, снизились на 16% до 6,34 млрд долл. Но при этом продажи решений безопасности выросли на 6% до 861 млн долл.т Хотя выручка от приложений упала на 8% до 1,38 млрд долл.



«Наши результаты за первый квартал отражают хороший ход бизнеса с высокой рентабельностью в сложных условиях», - заявила Келли Крамер (Kelly Kramer), финансовый директор Cisco. «Мы продолжали преобразовывать наш бизнес, предлагая больше программных продуктов и подписок, что привело к росту оставшихся обязательств на 10% по сравнению с прошлым годом. Мы добились значительного роста операционного денежного потока и вернули акционерам 2,3 млрд долл.».



На второй квартал компания прогнозирует прибыль не по GAAP от 74 до 76 центов, при этом выручка будет варьироваться от той же, что и была в прошлом году до возможного снижения на 2%. Уолл-стрит ожидает, что прибыль не по GAAP составит 73 цента на акцию с доходом в 11,63 млрд долл.

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