Смарфони з функцією Fast Charging склали 80% у світових продажах за І кв.

25 июля 2023 г., 11:25

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Згідно з даними Counterpoint Research продажі смартфонів зі швидкою зарядкою (>10 Вт) склали майже 80% світового ринку смартфонів у першому кварталі 2023 року порівняно з 74% торік тому та 29% п'ять років тому, про швидку зарядку смартфонів.



Як наголошується, зростання популярності пристроїв з підтримкою швидкої зарядки пов’язане зі збільшенням використання смартфонів і постійним розвитком апаратного забезпечення.



Майже половина користувачів смартфонів проводять зі своїми пристроями щонайменше п’ять годин на день. Вони використовують смартфон, щоб залишатися на зв’язку з друзями та родиною, переглядати інтернет-сторінки, потокове передавання контенту та ігри.



Крім того, розвиток технологій смартфонів, як-от широке впровадження 5G-зв’язку та вдосконалення камер, дисплеїв і процесорів, підвищили енергоспоживання смартфонів, водночас покращивши загальний користувацький досвід.



Ці фактори, своєю чергою, призвели до попиту на смартфони, які можна заряджати швидше, щоб забезпечити безперервне використання протягом щонайменше цілого дня. Як наслідок, бренди визнали важливість можливості швидкої зарядки і почали впроваджувати її у свої портфоліо.



Китайські виробники використовують швидку зарядку як інструмент залучення покупців. Наприклад, Realme та Xiaomi пропонують смартфони з потужністю понад 200 Вт. Крім того, Xiaomi та OPPO нещодавно представили смартфони з вражаючою потужністю швидкої зарядки 300 Вт. Ці бренди прагнуть забезпечити надзвичайно високу швидкість заряджання, щоб користувачі могли заряджати свої телефони протягом лише декількох хвилин.



Бренди зосереджуються на тому, щоб зробити технологію швидкої зарядки доступною - вбудовують швидку зарядку у свої дешеві моделі як диференціюючий фактор. Хоча швидка зарядка вже стала стандартною функцією в ціновому сегменті понад 200 доларів, виробники зараз зосереджуються на забезпеченні більш потужної зарядки в цьому сегменті, щоб досягти найшвидшої швидкості зарядки. У першому кварталі середня потужність швидкої зарядки глобально досягла 34 Вт порівняно з 30 Вт за той же період торік та 18 Вт у першому кварталі 2018 року. Смартфони, що підтримують Fast Charging з більш як 30 Вт, можуть повністю зарядити телефон з нуля приблизно за годину.



Китайські бренди смартфонів лідирують у цьому напрямку, впроваджуючи зарядки з більшою потужністю в різних цінових категоріях, особливо на китайському ринку. Там до речі, середня потужність Fast Charging становить 50 Вт. З іншого боку, такі бренди, як Apple і Samsung, приділяють більше уваги безпеці акумуляторів і загальній продуктивності, а не просуванню більш потужних зарядних пристроїв.



Ще кілька років тому смартфони заряджалися годинами. Але зараз стало нормою, коли зарядка завершується за годину або менше, а найшвидші зарядні пристрої досягають повного заряду з порожнього за кілька хвилин. Однак перегони за швидшою зарядкою досягла точки зменшення віддачі, і Counterpoint очікує, що в найближчі роки акценти змістяться в бік інших технологічних напрямків у смартфонах.

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