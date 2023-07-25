Херсонські енергетики отримали 37 трансформаторів від Швеції, Фінляндії та Нідерландів

25 июля 2023 г., 10:25

За координації Міненерго АТ «Херсонобленерго» отримало необхідне обладнання для ліквідації наслідків підтоплення у регіоні. Зокрема, енергетики отримали 37 трансформаторів та 5 км сталеалюмінієвого проводу загальною вагою 36 тонн, наданих партнерами зі Швеції, Фінляндії та Нідерландів.

Надане обладнання дозволить прискорити відновлення електропостачання на постраждалій території. У Херсоні без світла через підтоплення залишаються понад 12 тисяч абонентів.

«Підривом дамби Каховської ГЕС ворог укотре продемонстрував, що в нього немає червоних ліній. Зупинити його можуть тільки консолідовані зусилля усього цивілізованого світу. Ми вдячні нашим партнерам за підтримку і за постійну допомогу - фінансову, політичну і, звісно, за надане обладнання, яке допомагає повертати світло у домівки українців», – зазначив Міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, що у пік підтоплення у Херсоні та на деокупованій частині області через пошкодження трансформаторних підстанцій без світла залишалися понад 17 тис. споживачів.

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