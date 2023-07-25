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Miratech отримує інвестиції від IFC та Horizon Capital для зміцнення ринкових позицій

25 июля 2023 г., 12:25
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Компанія Miratech оголошує про отримання інвестицій від IFC (International Finance Corporation) у партнерстві з Horizon Capital. Це партнерство є частиною програми IFC ERA («Економічна стійкість») на суму 2 млрд дол., яка була започаткована минулого року для підтримки економічної діяльності та створення робочих місць на тлі вторгнення росії в Україну. Miratech планує використати отримані інвестиції для прискорення росту, посилення позиції на ринку та створення нових можливостей працевлаштування в українській ІТ-галузі.

Miratech отримує інвестиції від IFC та Horizon Capital для зміцнення ринкових позицій

Попри дуже складні обставини IT-галузь України продемонструвала значне зростання, створивши 180 тис. робочих місць між 2017 і 2022 рр. Щоб зберегти цей позитивний тренд, сектор потребує кращого доступу до капіталу. IFC прагне підтримувати український приватний сектор після вторгнення рф та допомагати задовольнити нагальні потреби в таких секторах як сільське господарство, технології та критична інфраструктура.

Зусилля IFC, спрямовані на збереження стійкості приватного сектору України та забезпечення надання основних товарів і послуг, тривають з лютого 2022 р. Протягом цього періоду, IFC виділила понад 300 млн дол. у приватні компанії та фінансові установи, у тому числі 189 млн дол. через гарантії за глобальною програмою.

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