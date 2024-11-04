Українська Esper Bionics розробляє нову технологію управління дронами

4 ноября 2024 г., 15:41

Компанія Esper Bionics, учасник кластера підтримки розробки оборонних технологій Brave1, тестує нову технологію управління дронами, повідомляє Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Система управління протезом MARS використовує спеціальні сенсори та штучний інтелект для розпізнавання рухів м’язів. Завдяки рішенню протез буквально може розуміти наміри користувача. Цей підхід робить керування протезом більш природним, а в майбутньому відкриває нові можливості для управління технологіями, наприклад дронами.

Користувач зможе керувати дроном, змінюючи положення протеза в просторі й напружуючи різні м’язи. Принцип схожий на компʼютерну мишу: рухом руки контролюється напрямок і кут дрона, а м’язовими напруженнями – функції, як-от натискання кнопок.

Esper Bionics уже тестують прототип, а наступного року планують запропонувати версію для ринку.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора