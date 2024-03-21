SK hynix представила найбільш високопродуктивний SSD для AI ПК

21 марта 2024 г., 9:35

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На конференції GTC 2024 компанія SK hynix продемонструвала новий SSD PCB01, для якого заявлено найкращі в галузі показники продуктивності. PCB01 - це твердотілий накопичувач PCIe п'ятого покоління, що застосовується в ПК зі штучним інтелектом, продуктивність і надійність якого нещодавно підтвердив один із найбільших світових клієнтів. Завершивши розробку продукту в першій половині 2024 року, SK hynix планує до кінця року випустити дві версії PCB01, орієнтовані як на великі технологічні компанії, так і на звичайних споживачів.



Пропонуючи найвищу в галузі швидкість послідовного читання 14 ГБ/с і швидкість послідовного запису 12 ГБ/с, PCB01 подвоює швидкісні характеристики пристроїв попереднього покоління. Це дає змогу завантажувати LLM, необхідні для навчання і висновків AI, менш ніж за одну секунду. Щоб забезпечити роботу штучного інтелекту на пристрої, виробники ПК створюють структуру, яка зберігає LLM у внутрішній пам'яті комп'ютера і швидко передає дані в DRAM для виконання завдань штучного інтелекту. При цьому PCB01 всередині ПК ефективно підтримує завантаження LLM. SK hynix очікує, що ці характеристики її новітнього SSD значно підвищать швидкість і якість штучного інтелекту на пристрої.



PCB01 також пропонує 30-відсоткове поліпшення енергоефективності порівняно з попереднім поколінням, тому він може ефективно управляти живленням при великомасштабних обчисленнях AI. Крім того, SK hynix застосувала в продукті технологію кешування однорівневих комірок (SLC), яка дає змогу деяким коміркам - областям зберігання NAND - працювати як SLC з високою швидкістю обробки даних. Технологія дає змогу швидко зчитувати та записувати обрані дані, прискорюючи роботу служб штучного інтелекту і загальні операції з ПК.



Чже-юн Юн, голова відділу планування та впровадження продуктів NAND компанії SK hynix, сказав: "PCB01 буде відомий не тільки завдяки використанню в ПК зі штучним інтелектом, цей високопродуктивний продукт також отримає значну увагу на ринках ігрових і високорівневих ПК", - сказав він. "Наш продукт дасть нам змогу зміцнити свої позиції як постачальника пам'яті для AI №1 у світі не тільки в галузі HBM, а й у галузі AI на пристроях".



Поряд із рішенням на базі PCB01, SK hynix також представила на GTC 2024 свої флагманські технології та рішення нового покоління, включно з 36 ГБ 12-шарової пам'яті HBM3E, CXL і GDDR7. Демонстрація HBM3E, першого в галузі рішення п'ятого покоління HBM, була вслід за заявою компанії про початок серійного виробництва цього продукту. Крім того, GDDR7 привернула до себе велику увагу завдяки подвоєнню пропускної спроможності та підвищенню енергоефективності на 40% порівняно з попередньою GDDR6.

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