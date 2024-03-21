IDC: продажі ігрових ПК відновляться після спаду в 2023 році на 13,2%

21 марта 2024 г., 10:25

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Як інформує IDC, глобальні поставки ігрових ПК зазнали тієї ж долі, що й загальний ринок ПК у 2023 році: ігрова категорія скоротилася на 13,2% в річному обчисленні до 44 мільйонів одиниць за рік.



Однак зазначається, що ігрові монітори змогли переломити означену тенденцію, оскільки зниження цін сприяло зростанню обсягів продажів і призвело до зростання на 20,3% протягом року.



На 2024 рік IDC прогнозує помірне зростання ринку ігрових ПК на рівні 1%, причому основним драйвером будуть ноутбуки. Ігрові монітори продовжать свою траєкторію зростання, досягнувши 22,2 мільйона одиниць - збільшення на 13,6% у цьому році.



«Попри те, що світова економіка продовжує зазнавати труднощів, поставки ігрових комп’ютерів дещо зросли завдяки стійкому попиту, - зазначив Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень у відділі IDC з відстеження мобільних і споживчих пристроїв. - Найважливіше те, що спостерігається тенденція до зростання цін, оскільки преміум-сегмент ринку залишається сильним і продовжить зростати в найближчі роки завдяки цілеспрямованим і більш заможним покупцям, які, схоже, менше постраждали від економічної кризи».



«Обсяг продажів ігрових моніторів помітно відновився після спаду у 2022 році, - заявив Джей Чоу (Jay Chou), менеджер з досліджень у відділі відстеження клієнтських пристроїв IDC по всьому світу. - Приблизно за 300 доларів ігрові монітори є важливою та економічно вигідною частиною ігрового процесу на ПК. Зниження цін та постійні інновації призвели до широкого розповсюдження таких характеристик, як частота оновлення, що перевищує 165 Гц, час відгуку не більше 1 мс та все більш активний перехід до більш високої роздільної здатності (1440P або вище). Враховуючи ці вдосконалення, очікується, що зростання ринку ігрових моніторів продовжить випереджати зростання ринку ігрових комп’ютерів».



IDC прогнозує подальше зростання ігрового ринку: у 2028 році обсяг ринку ПК сягне 52 мільйонів одиниць, а моніторів - 29,6 мільйона одиниць за той самий період. Крім того, очікується, що ціни на ігрові монітори щороку знижуватимуться, тоді як ціни на ігрові ПК зростатимуть (середня ціна продажу зросте до 1101 дол.), оскільки ноутбуки та графічні процесори преміум-класу набудуть більшої популярності.

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