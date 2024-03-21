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Піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 122 рази

21 марта 2024 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що протягом доби піротехнічні підрозділи залучалися 122 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 283 од. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 277,32 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 27 тис. 817, Київщині – 9 тис. 777, Донеччині – 10 тис. 911, Миколаївщині – 7 тис. 311, Херсонщині – 11 тис. 056, Чернігівщині – 5 тис. 293, Сумщині – 3 тис. 198, Черкащині – 1 тис. 786.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 475 тис. 996 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 948 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 265 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 121 тис. 682 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону – 101.

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