SK hynix розробляє рішення наступного покоління для мобільної пам'яті ZUFS 4.0

10 мая 2024 г., 11:35

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Компанія SK hynix оголосила про розробку Zoned UFS, або ZUFS 4.0, - мобільного NAND-рішення для додатків штучного інтелекту на пристроях. За словами SK hynix, ZUFS 4.0, оптимізована для AI на мобільних пристроях, таких як смартфони, є найкращою в галузі. Компанія очікує, що новітній продукт допоможе їй розширити своє лідерство в галузі пам'яті для штучного інтелекту на простір NAND, розвиваючи свій успіх у високопродуктивній DRAM, представленій HBM.



ZUFS - це диференційована технологія, яка класифікує і зберігає дані, що генеруються смартфонами, у різних зонах відповідно до їхніх характеристик. На відміну від звичайної UFS, новітній продукт групує і зберігає дані зі схожим призначенням і частотою використання в окремих зонах, підвищуючи швидкість роботи операційної системи смартфона та ефективність управління пристроями зберігання.



ZUFS також скорочує час запуску додатків на смартфоні під час тривалого використання на 45% порівняно зі звичайною UFS. Завдяки тому, що проблему деградації продуктивності під час читання і запису вирішено більш ніж у чотири рази, термін служби пристрою також збільшився на 40%.



Розроблення технології розпочалося ще 2019 року, до настання буму AI, коли SK hynix розпочала співпрацю з глобальною компанією з обслуговування платформ, очікуючи збільшення попиту на високопродуктивні рішення NAND. Після надання прототипів ZUFS компанія SK hynix і її замовник спільно розробили продукт версії 4.0, що відповідає специфікаціям JEDEC. SK hynix почне масове виробництво ZUFS 4.0 у третьому кварталі з метою постачання в різні смартфони зі штучним інтелектом на борту від світових компаній.



Ан Хен (Ahn Hyun), голова комітету N-S компанії SK hynix, зазначив, що замовники потребують більш досконалих варіантів пам'яті, оскільки великі технологічні компанії зосереджені на розробці пристроїв, що використовують власні додатки генеративного штучного інтелекту. «SK hynix продовжуватиме працювати над зміцненням свого лідерства як провідного світового постачальника AI-пам'яті, постачаючи високопродуктивні рішення NAND, що відповідають таким високим вимогам у потрібний час, і налагоджуючи тісніші партнерські відносини з провідними ІКТ-компаніями».

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