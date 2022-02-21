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SK Hynix начала выпуск чипов памяти с вычислительными модулями

21 февраля 2022 г., 10:25
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SK Hynix начала поставлять в ограниченных партиях чипы памяти, нацеленные на задачи машинного обучения для ускорения работы ИИ-приложений с меньшим энергопотреблением.

Компания разработала микросхему GDDR6-AiM (Accelerator in memory), которая содержит  помимо памяти GDDR6 следующего поколения (работающую со скоростью 16 Гбит/с) еще дополнительный вычислительный модуль.

Как отмечается, это первый чип компании, использующий обработку в памяти (processing in memory, PIM).

Чип GDDR6-AiM требует питания 1,25 В, что ниже рабочего напряжения, которое требуют ныне выпускаемые чипы памяти, 1,35 В. Архитектура PIM уменьшает объемы передачи данных на СPU и GPU, снижая энергопотребление на 80%. Кроме того, использование новой микросхемы можем ускорить обработку некоторых ИИ-задач до 16 раз.

SK hynix также планирует представить технологию, которая сочетает GDDR6-AiM со специализированными ИИ- чипами производства Sapeon, недавно отделившейся от SK Telecom.

«Использование ИИ в последнее время быстро растет, что требует оптимизированных вычислительных технологий», - отметил Рю Су Чжон (Ryu Soo-jung), генеральный директор Sapeon. «Мы намерены максимизировать эффективность вычислений и затрат энергии за счет объединения технологий двух компаний».

«SK hynix намерена создать новую экосистему решений на базе GDDR6-AiM», заявил Ан Хён (Ahn Hyun), руководитель отдела разработки решений, возглавлявший разработку новейших технологий.

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