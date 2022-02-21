VR-платформа Horizon Worlds от Meta уже насчитывает 300 тыс пользователей

21 февраля 2022 г., 9:35

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Платформа Horizon Worlds компании Meta была открыта для всех пользователей Quest в США и Канаде в начале декабря прошлого года.



Как пишет The Verge, ссылаясь на слова директора по продукту Криса Кокса, с момента запуска ежемесячная база пользователей Horizon выросла в 10 раз до 300 000 человек



Напомним, что Facebook сделала ставку на виртуальную реальность и метавселенную, переименовавшись в Meta Platforms и запланировав миллиардные траты на создание аппаратного и программного обеспечения, которые должны позволить ей выйти за рамки традиционных социальных сетей.



Информацию о 300 тыс. подтвердил представитель Meta Джо Осборн, отметив, что она включает пользователей Horizon Worlds и Horizon Venues, отдельного приложения для посещения живых мероприятий в виртуальной реальности, в котором используются те же аватары и базовая механика. В названное число не входят Horizon Workrooms, виртуальная конференц-связь, основанная на системе приглашений.



Перед выпуском в декабре Horizon Worlds находилась в закрытом бета-тестировании, чтобы создатели миров могли протестировать свои инструменты. Подобно тому, как работает игровая платформа Roblox или Microsoft Minecraft, платформа Horizon Worlds позволяет создавать собственные среды.



На днях Meta также объявила, что в Horizon Worlds построено 10 000 отдельных миров, а в ее закрытой группе для создателей Facebook теперь насчитывается более 20 000 участников.



Meta до сих пор не раскрыла, сколько гарнитур Quest было продано на сегодняшний день, что затрудняет оценку успеха Horizon по сравнению с базовой аппаратной платформой, на которой он работает. Но некоторые наблюдатели отмечают, что гарнитур Quest было продано свыше 10 миллионов.



Марк Цукерберг недавно заявил, что Meta выпустит версию Horizon для мобильных телефонов в конце этого года, чтобы «перенести ранний опыт метавселенной на большее количество экранов».

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