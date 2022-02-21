Річний дохід lifecell збільшився на 24,1%

21 февраля 2022 г., 11:05

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Оператор lifecell оголосив фінансові та операційні результати діяльності за четвертий квартал 2021 року та весь рік у цілому. Річний дохід Компанія збільшився на 24,1%, EBITDA – на 30,9% на річній основі. А тримісячна активна база lifecell становить 9,2 мільйона абонентів.



У 2021 році дохід lifecell збільшився на 24,1% за рік — до 8482,7 млн грн (проти 6835,8 млн грн у 2020 році). В четвертому кварталі 2021 року дохід оператора збільшився на 25,7% — до 2406,4 млн грн (проти 1913,8 млн грн у четвертому кварталі 2020 року). Таке збільшення доходу зумовлене зростанням абонентської бази та підвищеним споживанням послуг мобільного інтернету.



За рік показник EBITDA підвищився на 30,9% — до 4751,2 млн грн (проти 3630,9 млн грн у 2020 році). В четвертому кварталі 2021 року показник EBITDA виріс на 26,5% на річній основі — до 1319,1 млн грн (проти 1042,9 млн грн у 4 кварталі 2020 року). Водночас у 2021 році маржа EBITDA за рік зросла на 2.9 пункти — до 56,0%, якщо порівнювати з 53,1% у 2020 році. У четвертому кварталі 2021 року цей показник збільшився на 0,3 пункту до 54,8% (54,5% у четвертому кварталі 2020 року).



За 2021 рік капітальні інвестиції зросли на 3.2% — до 3593,6 млн грн проти 3482,4 млн грн у 2020 році. У четвертому кварталі 2021 року цей показник зменшився на 14,6% на річній основі — до 1319,3 млн грн (проти 1545,7 млн грн у 2020 році).



lifecell зафіксував чистий прибуток у 2021 році у розмірі 610,9 млн грн проти чистого прибутку 2588,7 млн грн у 2020 році. Сума відстроченого податку на прибуток складала 2581,7 млн грн у четвертому кварталі 2020 року, що також мало позитивний вплив на показник чистого прибутку в попередньому періоді.



«2021-й був для нашої компанії роком досягнень. Ми на 28,5% розширили географічне покриття нашої 4G-мережі - на кінець 2021 року мобільний інтернет від lifecell був доступний у 14,9 тис. міст і селищ по всій Україні. У 2021 році наша абонентська база зросла на 1,1 млн абонентів, ми також стали лідером за кількістю абонентів, які перейшли до нас за процедурою MNP від інших операторів. І ми будемо продовжувати розвиватись, рухати вперед ринок телекомунікацій і пропонувати нашим абонентам та бізнес-клієнтам найкращі продукти, надійні послуги та інноваційні рішення», - прокоментував Ісмет Язиджи, головний виконавчий директор lifecell.



На річній основі активна тримісячна абонентська база у 2021 році зросла на 13,6% — до 9,2 мільйона (проти 8,1 мільйона у 2020 році). Активна тримісячна абонентська база 4.5G-користувачів виросла за рік на 32% і досягла 73% від усієї кількості дата-користувачів станом на кінець четвертого кварталу 2021 року. Відповідно, середнє споживання даних на одного користувача зросло на 13% у 4 кварталі 2021 року на річній основі як порівняти з 4 кварталом 2020 року.



Активний тримісячний ARPU виріс на 12.3% у річному обчисленні та становив 83,2 грн у порівнянні з тогорічним показником 74,1 грн. Водночас показник 12-місячного активного MoU виріс за рік на 2,7%, і зменшився на 3,5% у 4 кварталі 2021 року на річній основі.

За заявою lifecell, оператор залишався лідером за показником проникнення смартфонів в мережі, який на кінець 4 кварталу досягнув 83%. Оператор також продовжував розширювати своє портфоліо цифрових продуктів. Активна тримісячна абонентська база користувачів цифрових сервісів у 2021 році виросла на 33% у 4 кварталі 2021 року.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист