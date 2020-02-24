Silicon Motion анонсировала встроенные решения семейства Ferri

24 февраля 2020 г., 14:25

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Компания Silicon Motion Technology анонсировала FerriSSD — накопитель BGA-SSD оптимизированный для широкого спектра встраиваемых приложений. Линейка SM689, доступная в стандартных отраслевых интерфейсах PCIe NVMe, SATA, PATA и SSD, поддерживает встраиваемые модули DRAM с резервированием данных в интерфейсе PCIe Gen3×4, обеспечивая скорость последовательного чтения данных на уровне до 1,65 Гб/с и последовательной записи на уровне до 650 Мб/с. Устройства линейки SM681 DRAM-Less продвигаются, как решения с оптимальным соотношением цены и производительности, избавляя пользователей от необходимости в дорогостоящих модулях DRAM и одновременно сохраняя высокую производительность за счет HMB (буфера памяти хоста). Накопители FerriSSD доступны в коммерческих (C-temp) и промышленных (I-temp) температурных вариациях для режимов 3D TLC/MLC/SLC. Они отличаются гибкой конструкцией, которая поддерживает конфигурации с широким диапазоном емкости памяти — от 4 Гб до 480 Гб, а также отличается полноценной защитой маршрута передачи данных со способностью к автокоррекции с помощью запатентованных технологий Silicon Motion.

Решения Ferri-UFS поддерживают расширенные опции UFS2.1, включая двуполосный режим HS-Gear3 и очередь команд. Ferri-UFS с расширенным температурным диапазоном и поддержкой различных параметров емкости памяти также ориентированы на применение в терминалах в точках продаж, в сетевом и телекоммуникационном оборудовании, а также в широком спектре промышленных приложений.

В линейке Ferri-eMMC флэш-память NAND и встроенный микроконтроллер сочетаются с фирменным ПО. Накопители этой линейки соответствуют стандартам JEDEC/eMMC 4.5/5.0/5.1. Ferri-eMMC позиционируется для широкого спектра прикладных сценариев и имеет сертификат соответствия требованиям автомобильной промышленности AEC-Q100. Решения Ferri-eMMC на базе контроллера Silicon Motion eMMC и фирменного ПО поддерживают расширенные опции управления NAND, возможности коррекции ошибок, контроль дефектных блоков и мониторинг рабочего состояния устройства.

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