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Композитный анод позволит заряжать батарею за 5 минут на 80%

24 февраля 2020 г., 13:45
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Композитный анод позволит заряжать батарею за 5 минут на 80%

К настоящему времени известно множество способов стабилизации кремния как анодного материала, однако из-за их сложности или дороговизны в коммерческих литий-ионных батареях по-прежнему используют графит, на порядок уступающий кремнию по энергоёмкости.

Команда Центра исследований хранения энергии Корейского научно-технического института (KIST) в решении этой проблемы с самого начала сосредоточилась на использовании недорогих материалов, распространённых в повседневной жизни. Они растворили крахмал (картофельный или кукурузный) в воде, а кремний — в масле, после чего смешали эти жидкости и нагрели их, получив кремний-углеродный композит.

Углеродные сферы в таком композите предохраняли кремний от объёмного расширения при зарядке. Кроме того, высокая электропроводность углерода и перераспределение структуры кремния привело к улучшению эксплуатационных характеристик анода.

В экспериментах, новые композитные материалы продемонстрировали четырёхкратное превосходство в удельной энергоёмкости над графитовыми анодными материалами (1530 против 360 мАч/г). Исходная ёмкость сохранялась на протяжении 500 циклов зарядки-разрядки батареи. Кроме того, было установлено, что модернизированный анод позволяет заряжать батарею более, чем на 80% всего за пять минут.

Авторы разработки, о которой сообщалось в недавнем выпуске журнала Nano Letters, считают, что её простота открывает широкие возможности для быстрой коммерциализации и массового выпуска батарей с кремний-углеродными анодами в первую очередь, для аккумулирования энергии электросетей и для электромобилей. В последнем случае новая технология позволит увеличить пробег таких машин на одном заряде более, чем в два раза.


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