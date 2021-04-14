Siemens поможет Mercedes-Benz AG ускорить процесс цифровизации

14 апреля 2021 г., 13:49

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Компании Mercedes-Benz AG и Siemens продолжают сотрудничество в области цифровизации и автоматизации в автомобильной промышленности.



Отмечается, что Siemens как ведущий поставщик промышленного программного обеспечения и интеллектуальной инфраструктуры привнесет в партнерство свой опыт и технологии для развития гибкого, эффективного и экологичного автомобильного производства, поддерживая Mercedes-Benz AG в ее стремлении сделать производственные процессы цифровыми.



Для достижения этой цели производственный центр Mercedes-Benz Berlin-Marienfelde в Германии будет преобразован в научно-практический центр по цифровизации с акцентом на разработку и внедрение цифровой экосистемы MO360 автомобилей Mercedes-Benz. Кроме того, предполагается реорганизация производственной деятельности – в ближайшем будущем компоненты электромобилей также будут собираться в Берлине, на старейшей площадке в глобальной сети производства силовых агрегатов компании Mercedes-Benz AG.



Кампус цифровой фабрики в Берлине – технологическое и цифровое ядро всей сети производства автомобилей Mercedes-Benz. Он призван способствовать глобальному внедрению на заводах компании новых разработок, которые были протестированы в Берлине. Сотрудничество с Центром промышленности и науки имени Вернера фон Сименса в Сименсштадте в Берлине позволило получить ценный опыт, который поможет в будущих проектах. Благодаря синергии Siemensstadt2 и Кампуса цифровой фабрики Mercedes-Benz в Берлине заводы, с которых начиналась индустриализация Германии, будут преобразованы в две современные цифровые площадки.



Особо подчеркивается, что передовые решения Siemens закладывают основу для цифровой трансформации автомобильного производства, объединяя физический и виртуальный миры, операционные и информационные технологии. Это открывает новые возможности для сбора, осмысления и использования огромных объемов данных, генерируемых в машиностроении и производстве, делая производственные процессы гораздо более гибкими и энергоэффективными.

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