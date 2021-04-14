Рынок ПК добился лучшего за 20 лет роста

14 апреля 2021 г., 13:15

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В Gartner заявили о глобальной отгрузке 69,9 млн компьютеров по итогам начальной четверти 2021 г. Во внимание принимались настольные и портативные системы с учетом ультрамобильного премиума (Microsoft Surface), однако без хромбуков и iPad. Результат годичной давности удалось улучшить на 32%, тем самым зафиксирована лучшая позитивная динамика с 2000 г.

Безусловно, столь высокий процент во многом вызван сравнением с провальным первым кварталом 2020 г., испытавшим настоящий хаос под негативным влиянием пандемии COVID-19. Кроме того, важным фактором роста оставался дефицит отдельных видов полупроводников, увеличивающий срок поставок устройств из некоторых востребованных продуктовых категорий.

Отдельно аналитики отмечают существенно возросший интерес к не принимаемым во внимание хромбукам — рост их поставок за рассматриваемый период описывался числом трехзначного порядка. С их учетом мировой компьютерный рынок отчитался бы ростом в размере не менее 47%.

Все ведущие вендоры сумели показать двузначные темпы роста, однако лишь Dell не удалось нарастить подконтрольную долю в годовом сопоставлении.

В регионе EMEA поставки увеличились почти на 31%, до 22,4 млн ПК.

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