Смартфон ROG Phone 5 обойдется в 34999 грн

14 апреля 2021 г., 14:45

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Компания ASUS сообщила о начале продаж в Украине нового игрового смартфона ROG Phone 5 по рекомендованной розничной цене 34999 грн в конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Новинка доступна в рознице Rozetka, Citrus и MOYO. В комплект смартфона входит зарядное устройство мощностью 65 Вт и фирменный чехол.

Новинка создана на базе флагманской мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой стандарта связи 5G и игровых функций Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. В ROG Phone 5 используется до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Обновленная система охлаждения GameCool 5 с совершенно новым менеджером для настройки производительности в программном центре Armory Crate призвана обеспечить максимальную скорость смартфона в любом игровом сценарии.

В смартфоне ROG Phone 5 установлен AMOLED-дисплей Samsung с частотой обновления 144 Гц и откликом в 1 мс, обладающий сертифицированной поддержкой стандарта HDR10+. Сенсорный слой дисплея обладает частотой опроса в 300 Гц и латентностью в 24,3 мс.



В ROG Phone 5 установлена батарея емкостью 6000 мА·ч. Устройство поставляется с адаптером питания HyperCharge мощностью 65 Вт, с помощью ускоренной зарядкой.

Используемая в ROG Phone 5 обновленная система управления AirTrigger 5 дает игрокам четыре различных способа взаимодействия со смартфоном. Всего же ROG Phone 5 поддерживает 10 различных способов управления движением в игре, поэтому геймеры могут выбирать способ, который подходит их стилю. Например, в автосимуляторах можно управлять автомобилем, поворачивая смартфон, и притормозить, приблизив смартфон к себе.

Аудиосистема GameFX в ROG Phone 5 теперь включает пару симметрично расположенных динамиков с семью магнитами. Эта конструкция была создана в сотрудничестве с компанией Dirac. В устройстве также имеется разъем для наушников 3,5 мм и высококачественный ЦАП ESS для обработки звука без потерь качества. Приложение AudioWizard для настройки звучания в различных сценариях — играх, фильмах, при прослушивании музыки, — также было полностью переработано.

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