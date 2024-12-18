Швидкість інтернету стане обов’язковим показником якості зв’язку, згідно з прийнятим законопроєктом

18 декабря 2024 г., 10:25

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Мінцифри повідомило, що українці зможуть користуватися ще швидшим та якіснішим мобільним інтернетом, а також перевіряти його якість самостійно. У першому читанні ухвалено законопроєкт № 12094. Зазначається, що це важливий крок до розвитку цифрової інфраструктури та забезпечення безперервного зв’язку для всіх українців.

Що зміниться після ухвалення законопроєкту?

Швидкість інтернету стане обов’язковим показником якості зв’язку. Для швидкості інтернету встановлять кількість мегабіт у секунду, а мобільні оператори надаватимуть послуги в межах цього стандарту.

Українці самостійно зможуть перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони. Інформація про якість та швидкість передаватиметься до регулятора сфери НКЕК для аналізу. Це допоможе визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми. Про систему моніторингу перевірки якості мобільного інтернету повідомимо згодом.

Також законопроєктом зазначено, що нацроумінг працюватиме й після завершення воєнного стану. Українці зможуть надалі користуватися мережами інших операторів, щоб мати звʼязок у кризових ситуаціях.

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