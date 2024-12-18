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У соцмережі Threads вже 100 млн користувачів на добу

18 декабря 2024 г., 11:45
Згідно з заявою Марка Цукерберга, кількість активних користувачів соціальної мережі Threads, яка належить Meta, вже досягла 100 млн на добу. 
 
Також повідомляється, що тепер у платформи 300 млн активних користувачів на місяць, у листопаді цього року було 275 млн, а у серпні - 200 млн.
 
Нагадаємо, Meta запустила Threads у липні минулого року і з того моменту застосунок соцмережі завантажили 150 млн користувачів глобально. Минулого місяця програма лідирувала за популярністю в топії App Store у США.
 
 

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