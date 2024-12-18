Grammarly придбала стартап Coda

18 декабря 2024 г., 9:35

+11

голос Tweet

Компанія Grammarly, що була заснована українцями, офіційно повідомила про придбання стартапа Coda, розробника інноваційних інструментів для роботи на базі АІ - Coda Docs і Coda Brain. Фінансові умови угоди, яку планується закрити в січні наступного року, не розкриваються. Аналітики вважають, що мова йде про обмін "акціями" - у 2021 році Coda оцінили в 1,4 млрд дол., а Grammarly на рівні 13 млрд дол.

Зазначається, що мета угоди - привнести інтелект і гнучкість Coda в досвід Grammarly, щоб підвищити продуктивність користувачів.

Підкреслюється, що Grammarly знає багато про те, як використовувати штучний інтелект для швидшої та розумнішої роботи. Протягом останніх 15 років компанія вдосконалювала помічника зі штучним інтелектом, а також створила інфраструктуру, необхідну для підтримки багатьох способів і місць використання Grammarly.

Зараз бізнес компанії виріс до 40 мільйонів активних користувачів щодня.

Заявлена, що разом Grammarly та Coda прагнуть стати платформою для підвищення продуктивності додатків та агентів на основі штучного інтелекту, яка забезпечить користувачів навичками, інструментами та знаннями, необхідними для розкриття вашого потенціалу.

Компанія також повідомила, Шишир Мехротри (Shishir Mehrotra), СЕО та співзасновник Coda буде назначено на пост генерального директора Grammarly.

Шишир Мехротри більше шести років пропрацював у Google, займаючи пост СТО по напрямку Youtube до того, як заснував Coda у 2014 р. А до того ще шість років був управлінцем у компанії Microsoft.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора