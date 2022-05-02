 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Шість українських закладів потрапили до світового рейтингу університетів та наукових установ

2 мая 2022 г., 17:27
0 
 

Центр світових рейтингів університетів (CWUR) оприлюднив перелік найкращих освітніх і наукових установ 2022-2023 років. До видання від України потрапили п‘ять українських наукових установ і один заклад вищої освіти. Про це повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Телеграм-каналі.

У рейтинг увійшли 19,788 тис. установ, а ті, що здобули першість, увійшли до списку Global 2000.

«П‘ять потужних українських наукових установ і один університет потрапили у перелік найкращих у світі. Серед них Харківський фізико-технічний інститут, який був під обстрілами російських окупантів у березні і мужньо вистояв, захистивши Україну і весь світ від екологічної катастрофи», – зазначив Сергій Шкарлет.

Українські заклади, що увійшли до списку Global 2000:

    Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" – 1120 за світовим рейтингом;
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1472 за світовим рейтингом;
    Інститут ядерних досліджень НАН України – 1709 за світовим рейтингом;
    Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України – 1740 за світовим рейтингом;
    Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України – 1898 за світовим рейтингом;
    Інститут теоретичної фізики імені Н. Н. Боголюбова НАН України –1899 за світовим рейтингом.

Рейтингова система CWUR використовує цілісний підрахунок – а не мінімальні бали чи пороги – для оцінювання ефективності організації відповідно до місії, бачення та цілей установ. Рейтингова система CWUR – це комплексний аудит діяльності установи. Найкращі вищі навчальні заклади світу були оцінені CWUR на основі поданих даних та/або незалежним аудитом на основі загальнодоступної інформації, а їхні сучасні рейтинги з’являються за посиланням.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  