Проєкт #ReplaceRUwithUA зібрав українські альтернативи російському ПЗ

2 мая 2022 г., 16:25

#ReplaceRUwithUA – це волонтерський проєкт, який має за мету закликати максимальну кількість користувачів відмовитися від російського програмного походження та обрати натомість українські альтернативи. Тож це не просто відмова від російського продукту з можливістю обрати безпечну заміну, а ще й підтримка саме українських розробників та економіки країни під час війни. Список зібрано та перевірено волонтерами та експертами Netpeak.

Нагадаємо, що раніше «Опендатабот» в партнерстві з агенцією Netpeak вже пропонували список альтернатив ПЗ російського походження, але то були продукти з усього світу.

Підтримаємо Україну та український бізнес разом!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист