Щодня Starlink має близько 150000 активних користувачів в Україні

3 мая 2022 г., 11:15

У своєму telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федорів розповів, що, за даними компанії Apptopia, щодня Starlink в Україні має близько 150000 активних користувачів.



Зараз термінали Starlink працюють для обʼєктів соціальної інфраструктури — це школи, лікарні, сільські ради, пожежні частини. Після звільнення містечок Київщини та Чернігівщини оператори почали відновлювати зв’язок за допомогою Starlink.



Є села, де обстрілами перебили 10 кілометрів кабелю. Завдяки одній станції Starlink провайдер зміг швидко відновити доступ до інтернету. Це унікальний досвід використання Starlink, і такого ще не було у світі.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист