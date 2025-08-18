Що відбувається з наймом в ІТ? Відповіді - у новому епізоді «Закрив раунд»  

18 августа 2025 г., 18:05

0

Tweet

На каналі подкасту «Закрив раунд» — новий випуск. Цього разу ведучі Антон Полєсков та Ілля Кабачинський разом із аналітикинею даних Djinni.co Оленою Руденко розбирають, які вакансії зараз в топі, кому знайти роботу майже неможливо, а які ролі неможливо закрити місяцями. Епізод виходить за підтримки Favbet Tech.



Сьогодні ринок виглядає парадоксально. Фахівців наче вистачає, але потрібних людей — не знайти. Senior-спеціалісти рідше змінюють роботу та цінують стабільність, особливо якщо зберегли компенсацію часів піку індустрії у 2020–2021 роках. Бізнес же активно шукає тих, хто допоможе продавати більше. Запити на сейлзів та маркетологів зросли до 20% від усіх вакансій. Попит також високий і на спеціалістів зі штучного інтелекту.

За словами Олени Руденко, один із найшвидших шляхів увійти в індустрію — це робота у підтримці. Тут ключовими є комунікаційні навички та базова англійська. Далі можна легко рухатися кар’єрними сходами.



На ринку прослідковуються також протилежні тенденції. Senior-фахівці найчастіше залишають свої посади через конфлікти з менеджментом. Ті ж компанії готові витрачати значні ресурси, щоб натомість отримати спеціаліста з потрібною кваліфікацією. Наймають і аутсорс, і продуктові бізнеси, але перші роблять це значно меншими обсягами, ніж кілька років тому. Але от що цікаво — на ринку праці кандидати навпаки знижують зарплатні очікування, якщо довго не знаходять підходящу роботу.

Джунів беруть рідко. Відгуків від вакансії для джунів , до речі, теж меншає. Частина новачків просто залишає пошук роботи, розчарувавшись після тривалих невдалих спроб. Попри це, ринок поступово оживає, з’являються нові вакансії у Defence Tech, R&D та сферах, далеких від класичного tech-бізнесу.

Джунів беруть рідко. Відгуків від вакансії для джунів , до речі, теж меншає. Частина новачків просто залишає пошук роботи, розчарувавшись після тривалих невдалих спроб. Попри це, ринок поступово оживає, з’являються нові вакансії у Defence Tech, R&D та сферах, далеких від класичного tech-бізнесу.

Ведучі подкасту Антон Полєсков та Ілля Кабачинський

Також у випуску — розмова про зарплатні тренди, феномен двох робіт, повернення в офіси та найм українців у Європі. А ще — відповідь на питання, як обрати напрямок в ІТ, не займаючись кодом, та які навички можуть стати трампліном у нову професію.

«Закрив раунд» — подкаст про технологічні феномени, ринок та людей у ньому. Проєкт вже три роки виходить за підтримки Favbet Tech — української технологічної компанії з топ-50 IT-бізнесів України та співініцатора створення AI-комітету Асоціації IT Ukraine.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6