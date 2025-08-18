Google Cloud: майже 90% розробників ігор уже використовують AI

18 августа 2025 г., 17:40

Згідно з новим дослідженням Google Cloud та The Harris Poll, представленим на конференції розробників devcom у Кельні, 90% розробників ігор вже інтегрували генеративний AI у свої робочі процеси. Опитування 615 фахівців у США та кількох європейських країнах показало, що 97% з них вважають, що AI кардинально змінює індустрію, дозволяючи створювати більш динамічні світи, розумніших неігрових персонажів (NPC) та ефективніші робочі процеси.





Розробники відзначають, що AI допомагає автоматизувати рутинні завдання, звільняючи час для творчості. Серед основних напрямків застосування технології — плейтестинг (47%), локалізація (45%) та генерація коду (44%). AI також використовується для творчих завдань, зокрема для динамічного дизайну рівнів та написання діалогів (36%). Окрім того, AI агенти застосовуються для оптимізації контенту (44%), динамічного балансування ігрового процесу (38%) та процедурної генерації світу (37%).





Попри позитивні очікування, існують і певні побоювання. Дослідження виявило, що 24% розробників стикаються з високими витратами на інтеграцію AI, а 23% — з необхідністю підвищення кваліфікації персоналу. Найбільш суперечливою темою залишається питання власності даних: 63% опитаних висловили занепокоєння щодо конфіденційності та того, хто володіє контентом, створеним за допомогою AI.





Глобальний директор з ігрового напрямку Google Cloud Джек Бусер (Jack Buser) підсумував: «Результати опитування підкреслюють чітке повідомлення: AI — це вже не футуристична концепція для ігрової індустрії, а сьогоденна реальність, що стимулює інновації та змінює саму природу створення ігор. Генеративний AI розширює творчі межі для розробників та допомагає створювати ігри нового покоління».

