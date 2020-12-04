ServiceNow приобретает Element AI и создает Центр инноваций ИИ

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Компания ServiceNow объявила о приобретении Element AI, как отмечается, для поддержки интеллектуальных рабочих процессов.
В рамках анонсированной сделки на базе канадской компании будет создан Центр инноваций в области ИИ.
Отмечается, что использование возможностей Element AI позволит клиентам ServiceNow оптимизировать бизнес-решения и найти новые способы повышения производительности.
Технологии Element AI позволят клиентам ServiceNow находить и обобщать информацию по различным темам, анализировать контент и аудиоразговоры, строить прогнозы и рекомендации, автоматизировать повторяющиеся задачи.
В последнее время ServiceNow стремится удовлетворить растущий спрос на решения с использованием искусственного интеллекта.
Как сообщается, в рамках сделки ведущий научный сотрудник Element AI доктор Йошуа Бенжио (Yoshua Bengio) займет пост ведущего технического советника ServiceNow. Он лауреат ACM A.M. Turing Award за 2018 г. за новаторский вклад в развитие современного искусственного интеллекта.
Условия сделки не раскрываются, ожидается, что она будет завершена в начале 2021 года.
Нынешнее приобретение станет четвертым для ServiceNow в области ИИ в 2020 году после покупок Loom Systems, Passage AI и Sweagle.
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