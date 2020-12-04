ServiceNow приобретает Element AI и создает Центр инноваций ИИ

4 декабря 2020 г., 16:45

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Компания ServiceNow объявила о приобретении Element AI, как отмечается, для поддержки интеллектуальных рабочих процессов.



В рамках анонсированной сделки на базе канадской компании будет создан Центр инноваций в области ИИ.



Отмечается, что использование возможностей Element AI позволит клиентам ServiceNow оптимизировать бизнес-решения и найти новые способы повышения производительности.

Технологии Element AI позволят клиентам ServiceNow находить и обобщать информацию по различным темам, анализировать контент и аудиоразговоры, строить прогнозы и рекомендации, автоматизировать повторяющиеся задачи.



В последнее время ServiceNow стремится удовлетворить растущий спрос на решения с использованием искусственного интеллекта.



Как сообщается, в рамках сделки ведущий научный сотрудник Element AI доктор Йошуа Бенжио (Yoshua Bengio) займет пост ведущего технического советника ServiceNow. Он лауреат ACM A.M. Turing Award за 2018 г. за новаторский вклад в развитие современного искусственного интеллекта.



Условия сделки не раскрываются, ожидается, что она будет завершена в начале 2021 года.



Нынешнее приобретение станет четвертым для ServiceNow в области ИИ в 2020 году после покупок Loom Systems, Passage AI и Sweagle.

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