Вы можете заказать демо Dell PowerStore – самой передовой СХД на рынке! 

20 января 2022 г., 13:35

Решение высокого уровня для хранения данных Dell PowerStore пользуется высоким спросом с момента его анонсирования.

Выбирая массивы PowerStore вы получаете возможность использования технологий, не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

Более детально о Dell PowerStore вы можете ознакомиться в развернутой публикации.

Компания AM-BITS предлагает возможность протестировать продукт Dell PowerStore в нескольких вариантах. Например, по программе Try&Buy, когда оборудование настраивается на заводе производителя под задачи заказчика и отправляется после этого на тестирование (до 3 месяцев) с возможностью вернуть (по предварительным условиям договора тестирования). Другой вариант — компания может заказать Dell PowerStore как демо-оборудование до 2-4 недель, при этом конфигурация платформы не меняется. Детали на https://am-bits.com/dell-powerstore-2

Специалисты AM-BITS, платинового партнера Dell Technologies, имеют большой опыт внедрения проектов разного масштаба и готовы ответить на возникшие вопросы, а также оказать содействие в выборе оптимальной модели и конфигурации СХД под ваши бизнес-задачи.

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