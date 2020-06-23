ServiceNow приобретёт провайдера платформы управления конфигурационными данными

23 июня 2020 г., 14:55

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Компания ServiceNow в понедельник объявила о согласии купить стартап Sweagle, который станет 17-м приобретением в её истории.

Sweagle был основан в Бельгии три года назад, он имеет представительства в Брюсселе, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Предлагаемая им SaaS-платформа заменяет множество разнородных инструментов, позволяя с общей контрольной панели управлять всеми конфигурационными данными предприятия, предотвращать ошибки, которые могли бы привести к сбоям в работе, и ускорять устранение неполадок с помощью алгоритмов машинного обучения.

Клиентам ServiceNow программное обеспечение Sweagle позволит в ходе гибкой разработки выявлять и пресекать несоответствия приложений и инфраструктуры. В дорожной карте ServiceNow Service Graph на платформу Sweagle будут возложены функции управления конфигурационными данными для публичных/приватных облачных сред и современных архитектур приложений, включая микросервисы, контейнеры и бессерверные вычисления.

«С возможностями администрирования конфигурационных данных от Sweagle, мы поможем командам DevOps быстрее вносить изменения в приложения и инфраструктуру, одновременно снижая риски», — заявил вице-президент ServiceNow и генеральный менеджер по DevOps и управлению ИТ-бизнесом Джайнендра. (RJ Jainendra). «Sweagle также принесёт с собой в ServiceNow талантливый персонал DevOps», — добавил он.

По имеющимся сведениям, Sweagle располагает 3,12 млн венчурного капитала от XAnge Private Equity, поэтому неназванная денежная стоимость покупки вряд ли будет большой. Завершить поглощение планируется в начале III-го квартала.

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