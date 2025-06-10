Середньо- та довгострокова стратегія зростання Kioxia в епоху AI

10 июня 2025 г., 11:45

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Компанія Kioxia оголосила про середньострокову та довгострокову стратегію зростання в епоху штучного інтелекту на своєму корпоративному стратегічному засіданні. Відзначається, що Kioxia продовжує відігравати ключову роль в інформаційній інфраструктурі, надаючи технології зберігання даних і нові рішення, які підтримують технологічні інновації в області використання даних, одночасно використовуючи свої двигуни зростання: технології, масштаби виробництва і партнерські відносини з клієнтами і в рамках ланцюжка постачання.



З поширенням генеративного AI очікується зростання ринку флешпам'яті у зв'язку зі збільшенням попиту на високопродуктивні SSD великої ємності, необхідні для систем інференсу, в яких різні користувачі використовують AI, а також у зв'язку зі збільшенням частки смартфонів і ПК, оснащених штучним інтелектом. До 2029 року майже половина попиту на NAND, за прогнозами, буде пов'язана з AI. SSD є найважливішою інфраструктурною технологією, що лежить в основі систем AI, оскільки вони надійно зберігають величезні обсяги даних і програм, які потім швидко постачаються в систему.



Kioxia прагне до технологічного лідерства через інновації, використовуючи свої конкурентоспроможні пристрої для задоволення потреб у високопродуктивних накопичувачах великої ємності з низьким енергоспоживанням, що зростають.



Kioxia прагне розвивати свій бізнес в області SSD за рахунок передових продуктів і технологій SSD, які підтримують зростаючі потреби AI-систем. Kioxia розробляє серії KIOXIA CM9, KIOXIA LC9 та інші серії в якості своєї новітньої лінійки SSD з використанням BiCS FLASH 8-го покоління. Серія KIOXIA CM9 — це високопродуктивні SSD для систем AI, розроблені для максимального використання можливостей графічних процесорів, які вимагають як високої продуктивності, так і високої надійності. Серія KIOXIA LC9 — це SSD великого обсягу, що досягає 122 ТБ, які підходять для таких випадків використання, як великі бази даних, що використовуються в інференції. Використовуючи поєднання технології флешпам'яті та технології SSD, включаючи власні контролери SSD і прошивку SSD, а також спираючись на свої знання і досвід в області корпоративних додатків, Kioxia продовжує вдосконалювати свої SSD і прагне збільшити свою частку на ринку.



BiCS FLASH 8-го покоління досягає провідної в галузі швидкості інтерфейсу та енергоефективності за рахунок використання технології CBA і використовується в продуктах пам'яті для високопродуктивних SSD великої ємності та смартфонів з AI. В даний час Kioxia збільшує виробництво лінійки продуктів BiCS FLASH 8-го покоління. Компанія реалізує двоосьову стратегію з розробки конкурентоспроможних продуктів і розширення ринку, зберігаючи при цьому ефективність інвестицій і задовольняючи потреби передових додатків. Kioxia просуває розробки в двох напрямках: один з них полягає в збільшенні кількості шарів традиційним способом, що дозволяє створювати продукти великої ємності та високої продуктивності, включаючи BiCS FLASH 10-го покоління, а інше — у створенні продуктів, включаючи BiCS FLASH 9-го покоління, які повною мірою використовують технологію CBA, поєднуючи наявну технологію комірок з новітньою технологією CMOS, що забезпечує високу продуктивність при зниженні інвестиційних витрат.



Kioxia також відкриє нові ринки, пропонуючи нові пристрої пам'яті та рішення для пам'яті, щоб задовольнити попит на AI, який вимагає вищої швидкості та продуктивності. Наприклад, Kioxia розробляє SSD, що забезпечує понад 10 млн IOPS, шляхом об'єднання XL-FLASH (серійне виробництво) з новим контролером SSD. Компанія планує поставити зразки цього SSD у другій половині 2026 року.



Завдяки дисциплінованим капіталовкладенням і стратегічному розподілу ресурсів Kioxia буде неухильно підвищувати свою прибутковість і покращувати загальне фінансове становище. Kioxia буде дотримуватися дисципліни, необхідної для утримання капітальних витрат на рівні нижче 20% від виручки, і інвестувати кошти відповідно до ринкових тенденцій. Заводи Kioxia в Йокаїті та Кітакамі можуть похвалитися високою продуктивністю, заснованою на великих даних і технології AI, і виробляють конкурентоспроможні за ціною продукти. Що стосується заводів з виробництва кінцевої продукції, Kioxia буде стратегічно розширювати виробництво в Японії, щоб підтримувати складність технологій виробництва кінцевої продукції, що зростає. Kioxia підтримуватиме свої витрати на дослідження і розробки на рівні 8-9% від виручки, приділяючи особливу увагу бізнесу SSD і розробці пристроїв наступного покоління. Що стосується людських ресурсів, Kioxia також буде зміцнювати свої дослідження і розробки, а також виробництво, наймаючи близько 700 осіб на рік.



Як зазначено в довгостроковій фінансовій моделі, оголошеній у листопаді 2024 року, Kioxia прагне досягти середнього операційного доходу в діапазоні 20% за рахунок збільшення частки продажів SSD і зниження питомої вартості за гігабайт. У плані фінансової стабільності Kioxia прагне досягти співвідношення чистої заборгованості до EBITDA менше 1,0 в середньостроковій перспективі і чистої грошової позиції в довгостроковій перспективі.



Ґрунтуючись на своїй місії «поліпшувати світ за допомогою «пам'яті»», Kioxia вносить свій внесок у суспільство, засноване на даних, шляхом надання необхідних продуктів і послуг, прагнучи підвищити свою корпоративну вартість за рахунок безперервного зростання.

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